دلیپ کمار کا انتقال خیبر پختونخوا سے لیکر ممبئی تک بڑا نقصان ہے، شاہد آفریدی

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ دلیپ کمار کا انتقال خیبر پختونخوا سے لیکر ممبئی تک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ شاہد آفریدی نے دلیپ کمار کے انتقال پر بد ھ کے روز گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اداکار کی یادگار تصویر شیئر کرکے لکھا کہ بے شک ہم اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، خیبرپختونخوا سے لیکر ممبئی اور پوری دنیا میں یوسف خان(دلیپ کمار) کے پرستاروں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، دلیپ کمار ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے''۔ دریں اثنا شاہد آفریدی نے دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو سے بھی دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے ۔واضح رہے کہ بالی وڈ فلم نگری پر طویل عرصے تک راج کرنے والے لیجنڈ اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، انکے انتقال کی خبر ان کے تصدیق شدہ ٹویٹر اکانٹ پر ان کے ترجمان فیصل فاروقی کی جانب سے دی گئی ہے۔خیال رہے کہ لیجنڈ اداکار دلیپ کمار گزشتہ کئی سال سے بیمار تھے اور انہیں اکثر معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کیا جاتا تھا، دلیپ کمار سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے ممبئی کے ہسپتال میں زیرِ علاج تھے، دلیپ کمار 1922میں پشاور کے محلے خداداد میں پیدا ہوئے تھے، دلیپ کمار نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1944میں فلم 'جوار بھاٹا'سے کیا مگر فلم انڈسٹری میں اپنی اصل پہچان 1960 میں تاریخی فلم 'مغل اعظم' میں شہزادہ سلیم کا کردار نبھاکر بنائی،وہ انداز، داغ، رام اور شام،نیا دور،مدھومتی'دیوداس اورآدمی جیسی کئی سپر ہٹ فلموں کا حصہ رہے۔ دلیپ کمار کو حکومت پاکستان بھی 1998 میں نشان امتیاز ایوارڈ سے نواز چکی ہے۔

Indeed to Allah we belong and to Allah we shall return.

A huge loss for Yousuf Khan sahib's fans from KPK to Mumbai and across the globe. He lives on in our hearts. Deepest condolences to Saira Banu sahiba. #DilipKumar pic.twitter.com/T51NelBl6O