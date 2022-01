پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 258 بلین روپے کے مجموعی منافع کا دعویٰ کیا ہے:فواد چوہدری 

فواد چوہدری نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے ریکارڈ منافع کے حوالے سے ایک اہم خبر شئیر کردی۔

وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 258 بلین روپے کے مجموعی منافع کا دعویٰ کیا ہے جوکہ 10 سالوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ منافع ہے۔فواد چوہدری نے مزید کہاکہ یہ بڑی کامیابی عالمی و با کورونا وائرس کے باوجود حاصل ہوئی۔

Rs258 bn aggregate profits: Pakistan stock market claims highest profit in 10 years…… and This huge success is achieved despite pandamic #Covid https://t.co/sXYZbHluH5

پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کا کہنا ہے کہ ترقی اور معاشی استحکام کی طرف ہمارا سفر جاری ہے۔

حسان خاور نے وزیر اطلاعات فواد چوہدری کے ٹوئٹ پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ کارپوریٹ منافع نے 10 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

Corporate profitability breaks 10 year record

Dividends at 498b from 271b

247% growth in companies' incorporation inc 194% growth in IT and 136% in tourism.

.. and our journey towards growth and economic stability continues.

Inshallah inflation will also dip down soon https://t.co/S98DuULzdh