بنگلہ دیش کی خودمختاری کو بھارتی بالادستی سے لاحق خدشات

شیئر کریں:

پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ذکاءاشرف کے حوالے سے میڈیا میں کہا گیا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے دورے پر بھیجنے سے انکار کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش سپریم کرکٹ سرکس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شمولیت پر پابندی عائد کر سکتا ہے ؟ اِس سے قبل پاکستانی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر کے دورے کے دوران مبینہ طور پر بھارتی ایجنسیوں کے اشارے پر بنگلہ دیش میڈیا میں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے تواتر سے اِس اَمر کا مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو سرکاری طور پر بنگلہ دیش میں قتل و غارت گری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر معافی مانگنی چاہئے جبکہ وقت گزرنے کےساتھ بنگلہ دیش میں ہونے والی اِن نام نہاد انسانی زیادتیوں کا پردہ خود بنگلہ دیشی ، بھارتی اور دیگر بیرونی تحقیقی رپورٹس نے چاک کر دیا ہے جن میں حقائق کی پردہ کشائی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک پانچ جہتی پالیسی کے تحت بھارتی حکومت اور سول و عسکری ایجنسیوں کی معاونت سے بنگلہ دیش مکتی باہنی کی تربیت و جدید اسلحہ کی فراہمی کے بعد مشرقی پاکستان میں تخریب کاری ، لاکھوں بہاریوں ، مغربی پاکستانی شہریوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز میں تعینات مغربی پاکستانی فوجیوں پر شب خون کے ذریعے ہونے والی ہلاکتوں اور پاکستانی فوجیوں کی وردی میں ملبوس مکتی باہنی کی بیشتر انسانی زیادتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ بہرحال حالات کی بہتری کی توقعات کی خاطر یہ اَمر باعث اطمینان ہے کہ پاکستان کی جانب سے تاحال بنگلہ دیشی میڈیا کی جانب سے پس پردہ بھارتی ایجنسیوں کی حوصلہ افزائی پر کئے جانے والے اِس منفی پروپیگنڈے کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش اور بھارتی حکومتوں سے معافی مانگنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ اِسی طرح بنگلہ دیش کرکٹ کی جانب سے پاکستان کے دورے سے انکار پر ذکا اشرف کو جوابی کاروائی کے طور پر بنگلہ دیش کرکٹ سرکس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت پر پابندی سے گریز کرنا چاہئیے کیونکہ بھارتی ایجنسیاں عوامی سطح پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات معمول پر لانے میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں پیش پیش ہیں جبکہ پاکستانی کھلاڑیوں کی بنگلہ دیش میں کارکردگی اور بنگلہ عوام کی پذیرائی کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف منفی بھارتی پروپیگنڈے کے اثرات کو زائل کرنے میں کافی مدد ملی ہے ۔

بیرونی تھنک ٹینکس کی تحقیقی رپورٹس سے بھی اِس اَمر کی تائید ملتی ہے کہ بھارت ، عوامی لیگ خفیہ معاہدوں کے تحت بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی پر حاوی ہو چکا ہے لیکن بنگلہ دیش میں سیاسی اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود بھارت ، وزیراعظم حسینہ واجد کی قیادت میںعوامی لیگ کی مقبولیت میں کمی اور حکومت کے خلاف مذہبی سیاسی گروپوں کے ارتقاءاور روزمرہ اجتجاجی تحریکوں سے خائف ہے اور بھارتی ایجنسیاں صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کی دیگر سیاسی اور مذہبی قوتوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کےلئے منظم کوششوں میں مصروف ہیں ۔ چنانچہ بنگلہ دیش میں ملکی سیاسی صورتحال کو حسینہ واجد حکومت کے کنٹرول میں رکھنے کےلئے ملک میں آزادانہ انتخابات کرانے کےلئے عارضی غیر جانبدار حکومت کی تشکیل کے نظام کو تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن حکمران عوامی لیگ کی توقعات کے برعکس ملک میں غیر جابندارانہ انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کے باعث بنگلہ دیش میں سیاسی بے چینی میں اضافہ ہوا ہے اور مذہبی سیاسی جماعتوں نے نئے انتخابی عمل پر حکومتی فیصلے کے خلاف سیاسی احتجاج شروع کیا ہوا ہے ، چنانچہ اِس احتجاجی تحریک کی شدت سے متاثر ہو کر بنگلہ دیش میں مقیم امریکی سفیر بھی چند ماہ قبل حسینہ واجد کی حکومت کی توجہ مذہبی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے ذریعے معاملہ فہمی کی طرف مبذول کرا چکے ہیں ۔اِسی تناظر میں بھارتی سیاسی مفاد کو بنگلہ دیش میں آگے بڑھانے کی نوید گذشتہ ماہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی قائد اور سابق وزیراعظم خالدہ ضیاءکے بھارت کے دورے میں ملتی ہے جہاں خالدہ ضیاءنے ماضی میں بطور وزیراعظم بھارت کے دورے میں اپنائے گئے اصولی موقف کے برعکس حالیہ دورے میں خالدہ ضیاءنے بھارت کےساتھ برابری کے اصولوں کو پس پشت رکھتے ہوئے قریبی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جسے بھارت میں بنگلہ دیش کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے بھارتی سرکار کی پزیرائی کے مترادف سمجھا گیا لیکن بنگلہ دیش کے عوامی سیاسی حلقوں میں خالدہ ضیاءکے بھارت حمایت یافتہ بیانات پر تحفظات کا برملا اظہار کیا گیا ۔

یاد رہے کہ خالدہ ضیاءگذشتہ ماہ بھارتی دورے سے قبل بنگلہ دیش کی مذہبی سیاسی طاقتوں کیساتھ مل کر حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف تحریک کے حمایتیوں میں شامل تھی لیکن اُنہوں نے بھارت کے دورے میں مذہبی سیاسی جماعتوں سے فاصلہ قائم رکھنے کے حق میں بیانات دئیے چنانچہ خالدہ ضیاءکے بھارت میں دئیے گئے اِن بیانات کے بنگلہ دیش میں منفی سیاسی اثرات کو زائل کرنے کےلئے BNP کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اُن کی پارٹی کے بھارت سے تعلقات کی پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ خالدہ ضیاءکی پارٹی پالیسی حسینہ واجد کی حکومت کی پالیسی کے برعکس بھارت کےساتھ بنگلہ دیش کی خودمختاری اور اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے برابری اور باہمی احترام کے اصول پر ہی مبنی ہوگی ۔ بھارت بنگلہ دیش تعلقات کے حوالے سے اِس اَمر کو سمجھ لینا چاہئے کہ بھارت ، نیپال کی طرح بنگلہ دیش کو بھی ایک subservient state کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا ہے ۔ ماضی میں کیونکہ بنگلہ دیش فوج نے اقتدار پر قبضہ کرکے بھارت نواز پالیسیوں کو کسی حد تک بدل دیا تھا اور بھارت بنگلہ دیش پالیسی کے اِس ٹیمپو کو انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم خالدہ ضیاءکی حکومت نے جاری رکھا تھا لہٰذا بھارتی ایجنسیاں ، وزیراعظم حسینہ واجد کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بنگلہ دیشی فوج کی سیاست سے توجہ ہٹانے کےلئے چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں میں چکمہ قبائل ، آسام و میزو قبائل کی دہشت پسندانہ کاروائیوں کو مہمیز دینے کے علاوہ بنگلہ دیش، بھارت سرحد پر تناﺅ کی کیفیت پیدا کرنے میںمصروف عمل ہے چنانچہ بنگلہ دیش کی دوسری بڑی پارٹی BNP کی لیڈر شپ کا بدلتا ہوا سیاسی رجحان بھارت کےلئے باعث اطمینان ہے ۔

حقیقت یہی ہے کہ بھارت، بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی مقبولیت میں کمی آنے کے باعث بنگلہ دیش کی دیگر سیاسی جماعتوں ، NGOs اور سول سوسائٹی کے مقتدر حلقوں میں تعلقات بڑھانے میں مصروف ہے تاکہ مستقبل میں عوامی لیگ کےساتھ دیگر سیاسی پارٹیوں پر مشتمل بھارت حمایت یافتہ حکومت تشکیل دی جا سکے ۔ اِسی حوالے سے بنگلہ دیش میں عوامی رائے عامہ کو بھارت کے حق میں استوار کرنے کی نیت سے مشہور بھارتی صحافی کلدیپ نائیر کی آب بیتی پر مبنی کتاب ©©"Beyond The Lines" کی تقریب رونمائی گذشتہ ماہ بنگلہ دیش اکیڈمی ڈھاکہ میں منعقد کی گئی ۔ کلدیپ نائیر کا خاندان تقسیم ہند کے موقع پر سیالکوٹ سے ہجرت کرکے ہندوستان گیا تھا لہٰذا، اُنہوں نے اپنی کتاب میں تقسیم ہند کو موضوع بناتے ہوئے اکھنڈ بھارت یونین کی بجائے خطے میں پاکستان ، بھارت اور بنگلہ دیش پر مشتمل ساﺅتھ ایشین یونین کے قیام کی بات کی ۔ کلدیپ نائیر نے اِس موقع پر کھل کر کہا کہ وہ تقسیم ہند کو ایک غلطی تصور کرتے ہیں کیونکہ اگر تقسیم عمل میں نہیں آتی تو پاکستان ، بھارت اور بنگلہ دیش میں مذہبی دہشت گردی کا ارتقاءممکن نہیں ہوتا ۔اِس موقع پر اُنہوں نے ساﺅتھ ایشین یونین کے حوالے سے کہا : "Yes we are Hindus, we are Muslims, we are Pakistanis, Bangladeshis, but, above all, we are South Asians and there is some thing about us - our values, tradition and history."

درج بالا تناظر میں بھارتی ایجنسیاں اب پاکستان میں بھی اپنے مقاصد کے حصول کےلئے اکھنڈ بھارت کی بجائے ساﺅتھ ایشین یونین کی نئی توضیح متعارف کرانے میں مصروف ہے۔ چنانچہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد پہلے مرحلے میں پاکستان پر سیاسی دباﺅ بڑھانے اور پسندیدہ ترین ملک کا درجہ حاصل کرنے کےلئے بھارتی ایجنسیاں پاکستان میں نہ صرف اندرونی سیاسی خلفشار کو ہوا دے رہی ہیںبلکہ وہ اِس بات کی بھی خواہشمند ہے کہ پاکستان میں بتدریج سیکولر سیاسی طاقتوں سے روابط بڑھا کر اِن سیکولر سیاسی قوتوں کا قد اِس حد تک بڑھایا جائے تاکہ مستقبل میں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو نشانہ بنانے میں آسانی پیدا کی جا سکے ۔ لہٰذا، پاکستانی اداروں کو بھارتی مقتدر حلقوں اور اُن کے پاکستانی ایجنٹوں کی پاکستان میںسرگرمیوں کو بنگلہ دیش کی خود مختاری کو درپیش بھارتی بالادستی سے لاحق خطرات کے تناظر میں گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے ۔