کیپ ٹاؤن:آئی سی سی ویمن ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2023ء کیلئے پاکستان کی ویمن کرکٹر کے آفیشل فوٹو شوٹ کے موقع پر کھلاڑیوں نے مختلف انداز میں تصاویر بنوائیں۔کھلاڑیوں نے کیمرے کے پیچھے ہلہ گلہ کیا اور دل دل پاکستان بھی گایا۔ آئی سی سی نے ویڈیو جاری کردی۔ یاد رہے کہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں گروپ بی میں شامل ہے۔

