مسلمانان ِ عالم کیلئے ٹرمپ کا پیغام!

حال ہی میں مسٹر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کی موجودگی میں فلسطین کیلئے ایک ’’دو ریاستی امن منصوبہ‘‘ پیش کیا ہے۔ ویسے تو اسرائیل فلسطین پر قابض ہے اور ان دونوںکے مابین کسی بھی قسم کے امن کے بارے میں کوئی بھی منصوبہ بندی اس وقت ناقابل عمل ہو گی جب تک یہ دونوں فریق اس منصوبہ بندی میں شریک نہ ہوں۔ لیکن مسٹر ٹرمپ نے اپنے منصوبے میں اس مسئلے کے سب سے اہم اور مظلوم فریق یعنی فلسطین سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اسی لیے جس تقریب میں یہ منصوبہ پیش کیا گیا اس میں فلسطین کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ فلسطین نے توعملی طور پردسمبر 2017 سے ٹرمپ انتظامیہ سے لاتعلقی اختیار کی ہوئی ہے جب امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارلخلافہ تسلیم کیا تھا۔ اسکے بعدنہ صرف امریکہ نے فلسطینی مہاجرین کیلئے اقوام متحدہ کی ایجنسی (UNRWA) سے لاتعلقی اختیار کر لی بلکہ نومبر میں’’مسٹر پومپیو‘‘ نے برملا اس بات کا اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے اپنا چالیس سال پرانا موقف کہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہئیے تبدیل کر لیا ہے۔

قابض اسرائیل اور فلسطین کے مابین سرحدوں کی نشاندہی کے علاوہ جو حل طلب مسائل ہیں ان میں سب سے اہم مغربی پٹی میں قائم ناجائز یہودی بستیوں اورمقبوضہ بیت المقدس کے مستقبل کا تعین ہیں۔جب تک متعلقہ فریقین ان دو اہم ترین اختلافات کے کسی حل پر متفق نہیں ہو جاتے کسی قسم کا امن منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ ایسے کسی بھی امن منصوبے کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین پر ہونی چاہئیے ۔ لیکن طاقت کے نشے میں چور مسٹر ٹرمپ نے نہ تو کسی بین الاقوامی قانون کی پرواہ کی ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی۔ مسٹر ٹرمپ کے ’’ امن منصوبے‘‘ میںبظاہر یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو ایک ریاست کی شکل میں کچھ نہ کچھ دیا جائے گالیکن ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل فلسطین کا حق تسلیم کر لے گا ان میں بھی کسی یہودی آبادکار کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ یعنی وہ تھوڑا بہت علاقہ جس پر مسلمانوں کا حق تسلیم کیاجائے گا ان علاقوں میں بھی جو یہودی آباد ہیں وہ وہیںرہیں گے۔لگتا ہے کہ اصل منصوبہ یہ ہے کہ فلسطین اپنے علاقوں پر قابض یہودیوں کو جائز تسلیم کر لے اور پھر ان یہودیوں کی حفاظت کے نام پر اسرائیل آہستہ آہستہ ان علاقوں پر بھی اپنے قبضے کو جائر قرار دے دے ۔ اس منصوبے کے نتیجے میں جو فلسطینی ریاست وجود میں آئیگی وہ اصل فلسطین کا تقریباََ پندرہ فیصد ہونے کے علاوہ نہ صرف چاروں جانب سے اسرائیل میں گھری ہو گی بلکہ اس کے اندر بھی جگہ جگہ اسرائیلی بستیاں ہونگی۔ ایسی کوئی ریاست کس قدر خودمختار ہو گی اور اسکا انجام کیا ہو گا اسکو سمجھنے کیلئے کسی کو افلاطون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔عملی طور پر اسرائیل کے اندر چھوٹے چھوٹے جیل خانے بن جائیں گے جن کو فلسطین کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور فلسطینی ان جیل خانوں میں قیدیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونگے۔( یہ اسی قسم کے حالات ہونگے جو مسٹر مودی کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کیلئے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔) ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کا دارلخلافہ ہو گا۔ ہاں اتنا اشارہ دیا گیا ہے کہ فلسطین کو مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی مضافات میں تھوڑا سا علاقہ دیا جا سکتا ہے جہاں وہ فلسطین کا دارالحکومت قائم کر سکے ۔حماس نے اس منصوبے کو مکمل طور پرمسترد کر دیا ہے اورفلسطین کے صدرمحمود عباس نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی بھی فلسطینی یا عرب اس منصوبے کو نہیں مان سکتا۔ ایران اور ترکی نے کھل کر اس احمقانہ منصوبے کی مخالفت کی ہے جب کہ برطانیہ، فرانس اور بہت سے یورپی ممالک نے گول مول بات کی ہے کہ وہ اس منصوبے کا تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے نہ تو اس کی مخالفت کی ہے اور نہ ہی اپنے بیانات میں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوای قوانین کا ذکر کیا ہے۔سب سے فکر انگیز بات یہ ہے مسلم دنیا کے چار اہم ممالک، سعودی عرب، قطر ، مصراور متحدہ عرب امارات نے اس منصوبے کی کہیںکھلے اور کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں حمایت کی ہے۔حالانکہ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تویہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیںکہ کیا یہ واقعی کوئی امن منصوبہ ہے یا پھر تمام علاقے اور اسکے بعد تمام مسلم دنیا کیخلاف جنگ چھیڑنے کا کوئی منصوبہ۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے اس منصوبے کے بارے میں کھل کر کہا ہے کہ ''Take it, or leave it" ۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک امن منصوبہ نہیںبلکہ فلسطینی (اور دنیا بھر کے) مسلمانوں کو ایک کھلی دھمکی ہے کہ اگر تم نے رہنا ہے تو ہماری شرائط پر رہنا ہو گا اور جو تھوڑا بہت ہم تم کو دے رہے ہیں لے لو، ورنہ۔۔۔

ٹرمپ اور نیتن یاہو کا یہ ’’ امن منصوبہ‘‘ اور مودی کے بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کیخلاف اقدامات ایک جیسے ہیں بلکہ بنجمن نیتن یاہو اور ،مسٹر مودی کی سیاسی حکمت عملی بھی ایک جیسی رہی ہے۔ جیسے مودی نے الیکشن جیتے ہی اسلام اور پاکستان دشمنی کی بنیاد پر تھے اسی طرح ماضی پر نظر دوڑائیں تواگر کبھی فلسطین میں امن کی امید ہوئی تھی تو وہ1993 میں ہوا تھا جب یاسر عرفات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا(جو ’’اوسلو منصوبہ‘‘ کہلایا) ۔ پھر اسرائیل کے اندر اس منصوبے کی مخالفت شروع ہو گئی اوراسکے سب سے بڑے مخالف موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہوتھے۔ 4 نومبر 1995کو یاسر عرفات کے ساتھ معاہدہ کرنے والے مسٹر رابن کو صہیونیوں نے قتل کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس ’’ اوسلو منصوبے ‘‘ کی مخالفت ، نفرت انگیزی اور اسلام دشمنی کو ’’مسٹر بنجمن نیتن یاہو‘‘ نے اپنی سیاست چمکانے اور الیکشن جیتنے کیلئے اسی طرح استعمال کیا جیسے مسٹر مودی اسلام دشمنی کو اپنے سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کر کے ایک نہیں بلکہ دو بار بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جلد ہی تمام دنیا میں مسلمانوں پر انکے اپنے ممالک میں ہی زمین تنگ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور مسلمان اب بھی معلوم نہیں کس دنیا اور کن خیالوں میںہیں۔

اس تمام صورتحال میں تمام مسلمانوں اور پاکستان کیلئے ایک تلخ لیکن واضح پیغام ہے کہ مسلمان حکومتیں ذاتی مفادات کی بنا پر تقسیم ہو چکی ہیں اور ’’متحدہ مسلم امہ‘‘ نام کی کوئی چیز اب عملی طور پر موجود نہیں ہے۔ جن ممالک نے مقبوضہ بیت المقدس کیلئے امریکہ کی زبانی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کی ان سے کشمیر کیلئے کوئی توقع رکھنا فضول ہی نہیں، حماقت ہو گی۔آج کی دنیا میں ہمیں ’’ملکی مفادات‘‘اور مشترکہ دشمنوں کی بنیاد پر خارجہ پالیسی اور اتحادی بنانے ہونگے ۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو معاشی اور فوجی لحاظ سے اتنا مضبوط بنانا ہو گا کہ اپنا حق بزور طاقت حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا حق چھوڑ کر چپ ہو کر ایک سائید پر بیٹھ جائیں۔ نہ تو تقریروں سے کچھ ملنا ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کی کسی قرار داد پر جمہوریت، سچائی اور حق کی بنیاد پر کوئی عمل ہونا ہے۔