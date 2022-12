”اک جان ہی تو تھی ، گنوا دی ہم نے“ 

شیئر کریں:

کسی سلطنت کا بادشاہ تھا جس کا اولین شوق نت نئے و منفرد لباس زیب تن کرنا تھا۔خوش پوشاکی کے اس شوق میں وہ پاگل پن کی حد تک پہنچ چکا تھا ،جب تک جاگتا رہتا ہر دوسرے لمحے اس کا وہم اسے کوئی نیا منفرد لباس پہننے پر مجبور کر دیتا۔ امور سلطنت میں بادشاہ کی جانب سے جو کام سب سے زیادہ وقت طلب اور توجہ طلب تھا وہ پوشاک پوشی تھا۔ درباری تو کیا اس کی پوری رعایا ہی اس توہماتی طبیعت سے واقف تھی۔ اسی سلطنت میں دو نو سر باز بھی تھے جو بادشاہ سے انعام واکرام اینٹھنے کا منصوبہ لے کر اس کے دربار میں میں حاضر ہوئے ، ان عیار نوسر بازوں نے بادشاہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیشکش کی کہ وہ بادشاہ کے لیئے ایسا لباس تیار کر سکتے ہیں جو صرف عقل والوں کو نظر آئے گا اور بے وقوف و کم عقل لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ بادشاہ اس انوکھی پیشکش سے متاثر ہوا اور خطیر انعام و اکرام اورمعاوضے کی شرائط پر ان دونوں نو سربازوں کو لباس کی تیاری کی اجازت دے دی۔ نوسر بازوں نے تیاری کے لیئے خاطر خواہ وقت طلب کیا۔ لباس کی تیاری میں آدھی مدت گذری تو بادشاہ نے سوچا وہ اس تیاری کو خود جا کر دیکھتا ہے . نوسربازوں کے ڈیرے پر پہنچا تو انہوں نے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کیا جیسے کوئی کپڑا سی رہے ہوں جبکہ وہاں کوئی کپڑا تھا نہ ہی کپڑے کا کوئی نشان۔لیکن چونکہ نوسر باز کہہ چکے تھے کہ اگر کسی کو یہ لباس نظر نہ آئے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہو گا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اسے وہ لباس نظر نہیں آرہا تو اپنی کم عقلی چھپانے کا ڈھونگ رچانے کے لئے اس نے کہہ دیا کہ کیا خوبصورت لباس تیارر ہو رہا ہے ۔ نو سر باز مطمئن ہو گئے کہ بادشاہ چال میں آ گیاہے۔ لباس تیار ہونے پر نو سربازوں نے بادشاہ کو دعوت دی کہ وہ اسے زیب تن کرے۔ بادشاہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ لباس پہننے گیا کہ اسے اپنا تو پتہ چل گیا لیکن اپنے درباریوں اور وزراء میںسے کون عقل سے پیدل ہے اسکا بھی پتہ چل جائے گا ،جسے لباس نظر نہ آیا اس کی بے وقوفی سامنے آ جائے گی ۔دونوں نو سرباز بادشاہ کو لباس چڑھانے کا ڈرامہ کرتے ہیں ، بادشاہ تو چپ رہتا ہے لیکن اس کے درباری بھی لباس کو نہیں دیکھ پاتے اور وہ بھی یہ سوچ کر چپ رہتے ہیں کہ بولے تو اپنے بے عقل وبے وقوف ہونے کا ثبوت سامنے آ جائے گا۔ بس سب لوگ برہنہ بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہے، بادشاہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہی بے وقوف ہے باقی تمام لوگ عقل والے ہیں کیونکہ انہیں لباس نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ دونوں نو سربازوں کو خوب انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور پھر درباریوں کا قافلہ بادشاہ کو لیکر محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے ۔ راستے بھردرباری بادشاہ کے نئے لباس کی تعریف میںشعر و شاعری کرتے رہتے ہیں ، وہ نیا لباس جو کہ حقیقت میں تھا ہی نہیں۔اصل میں تو درباری بھی اس بات سے خائف تھے کہ ان کی کم عقلی کا پردہ چاک نہ ہو جائے اس لیئے وہ بھی کہتے رہے انہیں لباس نظر آ رہا ہے ۔ محل کے راستے میں ایک نو عمر لڑکے نے بے ساختہ چیخ کر بولا :The king is naked ۔اس لڑکے کی آواز بارش کا پہلا قطرہ بنی اور وہ پتھر بنی جس نے ٹہرے ہوئے پانی میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ لڑکے کی آواز پر رعایا کے کچھ اور افراد بھی بے ساختگی میںکہ ا ٹھے ”بادشاہ کیسا عجیب ہے“۔ تب کہیں جا کر بادشاہ اور اسکے درباریوں پر آشکار ہوا کہ وہ سب ایک دوسرے کو اندھیرے میں رکھ کر جھوٹ بول رہے تھے۔ سچ تو صرف وہی تھا جو لڑکے نے بولا ۔

آج ” اس بادشاہ “ کی اصطلاح کسی بھی سلطنت میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کے جھوٹ اور منافقت کا استعارہ ہے ، جہاں کہیں بادشاہت فرعونیت کا مظہر ہو گی اور درباری شاہ سے ذیادہ شاہ کے وفادار ہونگے وہاں بادشاہ ایسا بھی ہو گا تو اسے کوئی برہنہ کہنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔جھوٹوں اور منافقوں کے نظام میں سچ وہی بولے گا جو نہ صرف نڈر ہو بلکہ ہجوم سے علیحدہ ہو کر ممتاز رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کہتے ہیں سچ بولنے کی بھاری قیمت ہوتی ہے اور سچ وہی بولے جو یہ قیمت ادا کرنے کی حیثیت و جرات رکھتا ہو۔ میرے مرحوم دوست ارشد شریف نے بھی اسکی جرات کی۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلا پتھر پھینکا، وہ ناخدا جن کے خلاف بات کرنا گستاخی سمجھا جاتا تھاانکے خلاف بول کر ثابت کیا کہ کوئی بھی ماورائے قانون و ماورائے احتساب و ماورائے تنقید نہیں ہے۔ غلط کو غلط نہ کہنا ہی غلطی ہوتی ہے اور سچ کو چھپانا ہی سچ کا قتل ہے، جہاں بولنا ہو وہاں خاموشی جرم ہے ، وہ خاموشی جو سچ کے قتل میں اعانت کا کردار ادا کرتی ہے، وہ خاموشی جو شریک جرم ہوتی ہے، وہی خاموشی جو” اس بادشاہ“ کے خوشامدی درباریوں نے روا رکھی خود کو بھی دوھوکہ دیا اور بادشاہ کو بھی دھوکے میں رکھا۔ ایسی رعایا میں بادشاہ کو آئینہ دکھانے والے حقیقتا بادشاہ کے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن رعایا اگر اس حد تک اپنے بادشاہ کی خوشامدی ہو کہ وہ سمجھتی رہے کہ King doth no wrong (بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا)، اس عقیدے کے درباری کبھی اپنے بادشاہ کو کچھ کہنے کی جرات نہییں کر سکتے۔ ارشد شریف نے اپنی آخری آخری ملاقاتوں میں خود یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا ہے کہ ”وہ کیا ہے؟“ لیکن اسکے درباری اسے یقین دلاتے رہے کہ وہ بہت خوبصورت اور منفرد لباس میں ملبوس ہے۔کہتے ہیں کہ It is dangerous to be right when the majority is wrong (اکثریت غلطی پر ہو تو کسی فرد کے درست ہونے میں بہت خطرہ ہوتا ہے )، ایک محاورہ ہے کہ سچ وہ بولے جو گھوڑے پر سوار ہواور پھر گھوڑے کو ایڑھ لگا لے، مشہور انگریز ناولسٹ جارج آرویل کے مطابق : In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act (دھوکہ دہی کے ماحول میں سچ بولنا انقلابی عمل ہے) بس سچ بولنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ اس انقلابی عمل کی قیمت بہت بھاری بھی پڑ تی ہے ۔ جان سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔

سچ بولنے کی قیمت چکا دی ہم نے

اک جان ہی تو تھی ، گنوا دی ہم نے