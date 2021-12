ڈاکٹرثانیہ نشتر نے اسلام آباد میں پاک افغان دو طرفہ مذاکرات کا آغاز کردیا

شیئر کریں:

وزیر اعظم کی معاون خصوصی سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کواسلام آباد میں ایک مقامی تھنک ٹینک، ریجنل پیس انسٹی ٹیوٹ (آر پی آئی) کے زیر اہتمام " Women for Peace Initiative - Road to an inclusive future" کے موضوع پر افغانستان-پاکستان دو طرفہ مذاکرات کے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔

ڈاکٹر ثانیہ کے ہمراہ آر پی آئی، ایچ ای کے سی ای او ، ایس اے پی ایم رؤف حسن ، ناروے کے سفیر فی البرٹ الاساس، پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کی خواتین کی کنٹری نمائندہ شرمیلا رسول اور افغانستان کی معزز خواتین مندوبین نے بھی شرکت کی۔

سیشن سے خطاب کرتے ہوئے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے افغانستان کی معزز خواتین مندوبین کا خیرمقدم کیا اور پاکستان اور افغانستان دونوں میں خواتین کو سماجی، اقتصادی دھارے میں لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پسماندہ خواتین کو بااختیار بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "خواتین اور لڑکیوں کے لیے احساس 50%+ فوائد کی پالیسی کے تحت احساس پروگرام کے تین چوتھائی سے زائد فوائد خواتین اور لڑکیوں کو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، صنفی ڈیٹا کی تفریق اور جوابدہی کے لیے اس کا استعمال پروگرام کے جائزے، نگرانی اور رپورٹنگ کے لیے اہم ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس سال احساس کیش سے مستفید ہونے والی تمام 12 ملین خواتین ہیں۔ "احساس تعلیمی وظیفہ کے علاوہ، احساس نشوونما، جو ماؤں اور ان کے دو سال سے کم عمر کے بچوں کو سٹنٹنگ سے روکنے کے لیے خصوصی غذائی خوراک اور نقد رقم کی منتقلی فراہم کرتا ہے، بچیوں کے لیے بھی زیادہ وظیفہ کی پالیسی رکھتا ہے۔ احساس کی انڈرگریجویٹ اسکالرشپس کے تحت، دو سالوں میں 142,000 سے زیادہ ضرورت اور میرٹ پر مبنی وظائف دیے گئے ہیں، جن میں نصف اسکالرشپس لڑکیوں کے لیے مختص ہیں۔ اسی طرح غربت سے باہر نکلنے کے لیے احساس بلاسود قرضوں کا مقصد چار سالوں میں 14.7 ملین غریب افراد کی معاونت کرنا ہے جن میں سے نصف خواتین ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1.4 ملین افراد کو غربت سے باہر آنے کے قابل بنانے کیلئے، 4 سالہ احساس آمدن پروگرام کے تحت 60 فیصد اثاثوں کو بھی خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔افغانستان کی معزز خواتین مندوبین نے غربت میں کمی اور خواتین کو بااختیار بنانے میں مشترکہ مختلف پہلوؤں پر تعاون کی تصدیق کی۔