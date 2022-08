الحمد اللہ سرجری مکمل ہوگئی, اسے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا:شعیب اختر 

میلبرن: راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کی طویل گھٹنے کی سرجری مکمل ہوگئی ہے. جس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔شعیب اختر نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر سرجری مکمل ہونے کی خبر دی. اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ’الحمد اللہ سرجری مکمل ہوگئی لیکن اسے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔

Alhamdolillah, surgery went well. It will take some time to recover. Need your prayers.

A special thanks to @13kamilkhan as well, he's a true friend who is looking after me here in Melbourne. pic.twitter.com/jCuXV7Qqxv