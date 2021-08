وفاقی وزیرمنصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ 50 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین لگوانے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ ۔انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپربیان میں کہا کہ چارہفتے قبل 2 کروڑ 72 لاکھ پاکستانیوں میں 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے 21 فیصد نے کم از کم ایک ویکسین کی خوراک لگوائی کی تھی، اب یہ تعداد 33 فیصد ہے، کورونا ویکسین لگوانے کا اقدام قابل تعریف اورحوصلہ افزا ہے۔وفاقی وزیرکا مزید کہنا تھا کہ 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں کوویڈ کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس عمر کے افراد کو ویکسین لگوانے کی خاص طور پر ترغیب دی جائے۔

4 weeks back of the 2 crore 72 lakh Pakistani's 50 years or older, 21% had recieved atleast one vaccine dose. Now that number is 33%. This is the age group which is most vulnerable to serious disease due to covid. Please particularly encourage those in this age group to vaccinate