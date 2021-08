خون آلود آزادی 

شیئر کریں:

سوشل میڈیا پر دو اسرائیلی نوجوانوں کی تصویر وائرل ہوئی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور ان پر انگریزی میں ایک جملہ درج تھا۔ ''Khyber was Your last chance.'' ’’خیبر کی حضرت علی کر م ا للہ وجہہ کے ہاتھوں اپنی شکست یہودیوں کو چودہ سو سال بعد بھی یاد ہے اور انہیں یہ شکست بھول نہیں پارہی۔‘‘اول تو ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں اور کہیں خیبر کی بات ہو بھی تو وہ خیبر پختونخوا ہی سمجھیں گے ۔ڈھٹائی سے بھلانا تو کوئی ہم سے سیکھے ۔ ابھی تو وہ چند لوگ زندہ ہیں جنہوں نے 1947 ء کی قتل و غارت اور لاشوں کے ڈھیر دیکھے ہیں اوروہ اپنی نسلوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں مگر آئندہ دس پندرہ سال میں جب یہ نسل ختم ہوجائے گی تو پھر کون بتانے والا ہو گا کہ پاکستان کیسے بنا ؟ تو پھر اسے بگاڑنے والے مکمل طور پر حاوی ہونگے اور بھارت نواز تو آج بھی پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ بھارت کی وکالت کرتے ہیں ۔ حکومتیں اپنی کرپشن سے فارغ ہوں اور ہمارا نصاب غیر ملکی تسلط سے آزاد ہو، توکوئی اس طرف توجہ دے ۔پاکستان کے آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے یہودیت سے تائب ہوکر اسلام قبول کرنیوالے سید محمد اسد کی پاکستان کے نظام کے حوالے سے انتہائی عرق ریزی سے تیار کردہ رپورٹ ’’ شکلوں ،عقلوں اور کردار کے کالے بااختیار لوگوں نے نجانے کہاں چھپا رکھی ہے کہ ان سفارشات پر عمل تو درکنار آج کے ارباب اختیار کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سید محمد اسد کس ہستی کا نام ہے ۔

یہ دنیا کی تاریخ کی وہ سب سے تکلیف دہ ہجرت تھی جس میں مسلمانوں کی 16 ہزار بچیاں نہ صرف اغوا ہوئیں بلکہ انہوں نے سکھوں کے بچے پیدا کیے۔ یہ شہید ہونے والیوں کے علاوہ ہیں۔ لاہور کے ایک مشہور بھانڈ بھاہ منیر مرحوم نے مجھے اپنی زندگی کے کئی واقعات سنائے۔ ان میں سے ایک اگست کے مہینے میں باربار یاد آتا ہے اور رلاتا ہے۔ بھاہ منیر خالصتان تحریک کے روح رواں سنت جرنیل سنگھ بھنڈراں والا کی دعوت پر 1983 ء میں بھارت گئے اور گولڈن ٹیمپل میں قیام پذیر ہوئے ۔ ہر رات محفل جمتی اوربھاہ منیر سکھوں کو انہی کے لطیفے سنا کر لوٹ پوٹ کردیتے۔سنت جرنیل سنگھ نے ان کیلئے ایک ادھیڑ عمر میاں بیوی کو پروٹوکول آفیسرز مقرر کردیا ۔ عورت بیک وقت مسلمان بھی تھی اورسکھ بھی جبکہ اس کا خاوند مکمل طور پر سکھ ۔پندرہ دن کے اس ٹور میں وہ میاں بیوی بھاہ منیر کے ساتھ مانوس ہوگئے تو ایک شب جب اگلے روز انہوں نے واپس پاکستان آنا تھا اس سکھ کی بیوی نے بھاہ منیر سے کہا کہ یہ میرا خاوند سامنے بیٹھا ہے اس سے ایک بات منوا کر جاؤ۔ اسکے خاندان نے ہم تین بہنوں کو 1947ء میں اغوا کرلیا تھا۔تینوں ہی سکھوں کے بچوں کی مائیں بنیں ۔ ہماری روحیں مسلمان مگر جسم سکھ ہیں۔پہلے پہل تو یہ بہت مارتا تھا اور مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتا تھا ، اب بوڑھا ہوگیا ہے تو میں قرآن پاک اور گرنتھ دونوں ہی پڑھ لیتی ہوں۔تمہارے ساتھ اس کی بہت دوستی ہوگئی ہے ۔ آج اس سے ایک وعدہ لے لو کہ میں مروں تو یہ مجھے جلا ئے نہ بس اپنی زرعی زمین کے کسی کونے میں دفن کردے۔ بے شک اوپر قبر نہ بنائے ۔ مگر یہ ماننے کوتیار نہیں ۔ وہ بھاہ منیر کے پاؤں چھو کر کہنے لگی آج اس سے یہ وعدہ لیکر میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کردو۔ میری ایک بہن مسلمان فوت ہوئی مگر انہوں نے اسے جلا دیا ۔ بھاہ منیر یہ واقعہ سناتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کررودیااور اس نے بڑی منت سماجت کے بعد اپنے میزبان سکھ کو اس بات پر راضی کرلیا کہ تو دفنا دیگا تو تجھے کیا فرق پڑیگا۔ سکھ بضد تھا کہ میں برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کئی سال بعد بھی یہ ’’ مُسلی ‘‘ ہی رہی ۔ وہ گویا ہوئی کہ تمہارے بچے تو سکھ اور میرا جسم بھی سکھنی کا ہے مگر میری روح مسلمان ہے اسے میرے مرنے کے بعد کیوں تڑپانا چاہتے ہو، میں نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی تم اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتے ؟ بھاہ منیر آبدیدہ ہوکر کہنے لگے کہ میں نے اس کو منا تو لیا لیکن جب واپسی پر پاکستان میں داخل ہوا تو میں نے سر زمین پاکستان پر اپنی زندگی کا طویل ترین سجدہ کیا۔بہا ء زکریا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر غلام مصطفی چودھری مرحوم بھار ت سے آکر خانیوال میں آباد ہوئے ۔ ایک دن وی سی ہاؤس کے لان میں طویل گپ شپ کے دوران آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگے ہمارے خاندان نے کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے پاکستان کی شکل دیکھی ، دریا لاشوں سے اٹے ہوئے اورکنوؤں کے پانی میں زہر، عورتوں کی عصمت شدہ لاشیںکہیں زمین پر اور کہیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھیں ۔ دوران سفر میری ایک سالہ چھوٹی بہن کو تیز بخار ہوگیا کہ اسکی اکھڑتی سانسیں اور نڈھال ہوتے جسم کو دیکھ کر میری والدہ نے زاروقطار روتے ہوئے اسے ایک درخت کے نیچے لٹا دیا اور قافلے کے ساتھ آگے چل دیں ۔ والدہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں اور مڑ مڑکر اس درخت کو دیکھتیں جسکے نیچے بہن کو لٹاآئی تھیں ۔ مجھ سے ماں کی حالت دیکھی نہ گئی ۔ میں فوج کے کڑے پہرے سے نکل کر بھاگا اور اپنی بہن کو اٹھا لایا وہ بچ تو گئی مگر تیز بخار نے اسے دماغی طور پر عمر بھر کیلئے مفلوج کردیا ۔ آج بھی وہ میرے گھر میں قیام پاکستان کی نشانی کے طور پر زندہ ہے۔اس نے ہمیں ایک دن بھی ان اذیتوں کو بھولنے نہ دیا جو برداشت کرکے ہم پاکستان پہنچے تھے اور وہ ہمارے گھر میں پاکستان سے سب سے بڑے عشق کی علامت ہے۔ (جاری)