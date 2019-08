مودی نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بنیاد رکھ دی: سراج الحق

شیئر کریں:

اسلام آباد (وقائع نگار خصوصی) امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت کو اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حالات نے ہمیں ایک بار پھر ’’ابھی یا کبھی نہیں‘‘ or Never Now کے مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔ کشمیریوں کی مدد کے لیے اگر فوری طور پر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حکومت کی طرف سے بغیر کسی تیاری کے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا مناسب نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بھی ایک دوسرے پر الزامات کی نذر کرنا اچھی روایت نہیں۔ آج اتحاد کا دن تھا، حکومت اور اپوزیشن کو اس اتحاد کو قائم رکھنے اور پاکستانی قوم اور کشمیریوںکو ایک مضبوط موقف اور اتحاد کا پیغام ملنا چاہیے تھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے بعد پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ بھارت نے خطے میں جو حالات پیدا کردیئے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ پاکستانی حکومت پوری جرأت کا مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر کسی کمزوری کا اظہار ملک و قوم کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ حکومت کو باتوں کی بجائے عملی اقدامات کا ثبوت دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ مودی حکومت نے بھارت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بھارت کا جمہوریت پسندی کا ڈھونگ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگیا ہے، اب اقوام متحدہ اور امن و انصاف پسند دنیا کو آگے بڑھ کر مظلوم کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے تحفظ اور ان کے انسانی و آئینی حقوق دلانا ہوں گے۔