ون ڈے رینکنگ: بابر اعظم کی حکمرانی برقرار، ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا

قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی ون ڈے رینکنگ میں حکمرانی برقرار ہے جبکہ امام الحق بھی تیسری پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے جاری کردہ ون ڈے کی درجہ بندی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پہلی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے سابق بھارتی بلے باز سچن ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔عالمی نمبر ایک بلے باز نے اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی ہے اور ان کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد 891 ہو گئی ہے۔ان ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ ہی بابراعظم نے سابق عظیم بلے باز سچن ٹنڈولکر اور آسٹریلین لیجنڈ مائیکل بیون دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔سچن ٹنڈولکر کی جانب سے کیریئر میں حاصل کیے گئے سب سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد 887 تھی جبکہ بیون نے 885 پوائنٹس تک رسائی حاصل کی۔ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹس کا اعزاز عظیم ویسٹ انڈین بلے باز ویوین رچرڈز کے پاس ہے جنہوں نے 935 پوائنٹس حاصل کیے۔اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ایشین بریڈمین کے نام سے مشہور سابق پاکستانی بلے باز ظہیر عباس ہیں جنہوں نے 931 پوائنٹس حاصل کیے۔اس فہرست میں ساتویں نمبر پر پاکستان کے جاوید میانداد بھی موجود ہیں جنہوں نے 910پوائنٹس حاصل کیے۔رینکنگ میں امام الحق تیسرے نمبر پر پہنچ گئے جبکہ اس فہرست میں بھارتی بلے باز ویرات کوہلی دوسرے اور روہت شرما چوتھے نمبر پر موجود ہیں، جنوبی افریقہ کے وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈی کوک کی پانچویں پوزیشن ہے۔

???? Shaheen Afridi continues to climb

???? Imam-ul-Haq makes significant gains

Pakistan players make major movements in the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings for ODIs and Tests after #PAKvAUS series ????

Details ???? https://t.co/zoY06jyBJ3 pic.twitter.com/dxVyiF78oK