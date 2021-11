 ’مقالاتِ بہاولپور‘ اور ڈاکٹر شاہد حسن رضوی

شیئر کریں:

ڈاکٹر شاہد حسن رضوی وطن عزیز کی ایک معروف جانی پہچانی ادبی شخصیت ہیں۔ ایک مستند اور باوقار ادبی شخصیت سید مسعود حسن شہاب دہلوی کے فرزند ارجمند ہیں۔ جناب سید مسعود حسن شہاب دہلوی کے میرے جدامجد سید نور محمد قادری سے گہرے مراسم تھے۔ آج یہ دونوں شخصیات ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب شاہد حسن رضوی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبۂ تاریخ میں درس و تدریس سے منسلک رہے۔ بطور صدرِ شعبہ ریٹائر ہوئے، آج کل اپنی پوری توجہ تصنیف و تالیف پر مرکوز کیے ہوئے ہیںاور نایاب کتابوں سے تشنگان علم کو سیراب کر رہے ہیں۔ ان کی تصنیف’بے مثل ریاست کا مظہر بے مثال ، بہاولپور‘کے بعد ’مقالات بہاولپور‘ میرے سامنے ہے۔ ’مقالات بہاولپور‘ شاہد حسن رضوی کے اٹھارہ تحقیقی مقالات پر مشتمل ہے۔کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ریاست بہاول پور، تاریخ، تہذیب و ثقافت ؛ ریاست بہاولپور بیداریِ شعور، تحریک اور انقلاب ؛ ریاست بہاولپور اور مشاہیر ، تاریخ کے جھروکے سے ۔ ان کے ذیلی عنوانات میں بہاولپورکے جغرافیائی خدوخال ، بہاولپور کی تاریخی ، لسانی اور تہذیبی حیثیت ، بہاولپور : رسم و رواج کے آئینے میں ، بہاولپور کی ثقافتی میراث : شاہی محلات، علامہ محمد اقبال اور بہاولپور، مادرِ ملت فاطمہ جناح اور بہاولپور، ریاست بہاولپور میں فروغ اردو زبان و ادب کی مساعی وغیرہ شامل ہیں۔ ’اپنی بات‘ میں شاہد حسن رضوی لکھتے ہیں: ’ریاست بہاولپور میرے خون میں ہی نہیں میرے جینز میں سرایت کر چکی ہے۔ بہاولپور سے میری یہ محبت یک طرفہ نہیں ریاست بہاولپور اور اس کے اداروں کے ہماری نسلوں پر احسانات ہیں اور اسی تقاضۂ محبت کو نبھانے کے لیے راقم الحروف دورانِ تعلیم و تدریس بہاولپور ریاست اور بہالپور کے حوالے سے اپنا تحقیقی فریضہ سرانجام دیتا رہا۔ جس کا نقش اول ’بے مثل ریاست کا شہرِ بے مثال‘ اسی سلسلے کی ابتدائی کڑی ہے۔۔۔ زیر نظر کتاب مذکورہ بالا اسی سلسلے کی اہم پیش رفت ہے جس میں ریاست بہاولپور سے متعلق راقم کے صرف اردو مقالات کو بعد از قطع و برید ترمیم و اضافہ موضوعاتی اعتبار سے مختلف عنوانات کے ذیل میں رکھا گیا ہے‘۔

تقریظ میں ڈاکٹر عبید رضا صدیقی لکھتے ہیں: ’زیر نظر کتاب مقالات بہاولپور: تاریخ، تہذیب ، انقلاب یہاں کی معروف علمی و ادبی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسن رضوی کے ان مقالہ جات اور مضامین کا ایک حسین مجموعہ اور گلدستہ ہے جو انہوں نے اس ریاست کی تاریخ، جغرافیہ ، تہذیب ، ثقافت قدیم روایات مختلف تحریکوں اور یہاں سے متعلق اداروں اور معروف شخصیات کے بارے میں تیار کر کے پیش کیا ہے جس کی خوشبو سے یہاں کی علمی و ادبی دنیا مہلک رہی ہے۔‘ ’مقالات بہاولپور‘ کا تعارف ڈاکٹر شفیق احمد نے لکھا اور خوب لکھا ہے۔ وہ سید شاہد حسن رضوی صاحب کے بارے میں رقم طراز ہیں: ’شاہد حسن رضوی صاحب 20 جولائی 1957ء کو بہاولپور میں پیدا ہوئے اور جن کے بارے میں ’اہلِ قلم ڈائریکٹری بہاولپور‘ میں لکھا ہے: ’مطلوبہ کتب / مضامین: ’سلطنت مغلیہ کا زوال‘، ’شہر بے مثال بہاول پور‘ ، ’سفر ہی سفر‘ (مرتبہ)، ’طنز و مزاح کے تنقیدی اُفق‘ (مرتبہ) Sights in the Sand of Cholistan مختلف رسائل و جرائد میں تحقیقی و تنقیدی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں جبکہ مختلف اخبارات میں سو سے زیادہ موضوعات پر مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ غیر مطبوعہ کتب / مضامین: ’بہاولپور کی سماجی و تعلیمی تاریخ‘ (زیر طبع)۔ آگے چل کر ڈاکٹر شفیق احمد لکھتے ہیں: ’بہاولپور اور اس سے متعلق موضوعات پر بھی شاہد حسن رضوی لکھتے ہیں: ’ان کا پی ایچ ڈی کا مقابلہ بھی اسی موضوع پر ہے اور ان کی اب تک کی آخری کتاب موضوع بھی بہاول پور ہی ہے۔‘ تقریظ میں ڈاکٹر عبید رضا صدیقی نے درست لکھا کہ ’بلاشبہ اس خطے کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر شاہد حسن رضوی جیسی قدآور انتہائی متحرک علمی و ادبی شخصیت ان کے درمیان موجود ہے، جو اپنے والد اور بہاول پور کی ریاست کے عظیم تاریخی ورثے کے امین بھی اور جن کے قلم میں حقائق بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔‘ بلاشبہ ڈاکٹر شاہد حسن رضوی کا یکے بعد دیگرے بہاولپور ریاست کے بارے دو تحقیقی کتب منظر عام پر لانا ان کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ یہ دونوں کتابیں قارئین اور طلبہ و محققین کے لیے مینارۂ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آئندہ جو بھی بہاولپور ریاست کے بارے تحقیق کرنا چاہے گا۔ ان دونوںسے راہنمائی لیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ’مقالات بہاولپور‘ دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ خوبصورت کاغذ پر شائع کی گئی ہے۔ 600/- کی انتہائی کم قیمت پر شہاب دہلوی اکیڈمی: -33 سی ماڈل ٹائون (A) بہاولپور سے دستیاب ہے۔