برازیلیا (نوائے وقت رپورٹ) برازیل میں امریکی پاپ سٹار میڈونا کی پرفارمنس نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل کے شہر ریوڈی جنیرو کے ساحل پر امریکی پاپ سٹار میڈونا کے کانسرٹ کا اہتمام کیا گیا۔ 65 سالہ پاپ سٹار نے ساحل پر 2 گھنٹے پرفارمنس دی۔ انہوں نے کانسرٹ میں Nothing Really Matters ، Like a Prayer اور Vogue جیسے مشہور گیت پیش کرکے حاضرین پر سحر طاری کیا۔ مفت کانسرٹ میں تقریباً 16 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔