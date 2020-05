شیئر کریں:

اسلام آباد ( نوائے وقت رپورٹ) معروف استاد اور پبلک اسپیکرارم گیلانی نے اپنی پہلی کتاب ‘Silent No More: An Intimate Portrait of How Trauma Affects Us All’ریلیز کردی۔پاکستانی امریکن مصنفہ کی خود شائع کردہ کتاب میں صدمہ کی کیفیت، اس سے بحالی کی وضاحت کی گئی ہے۔