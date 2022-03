 ملک میں 10 کروڑ افراد نے کورونا ویکسینیشن مکمل کرلی ہے: اسد عمر

نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں 10 کروڑ افراد نے کورونا ویکسینیشن مکمل کرلی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی جاری کردہ ٹوئٹ میں اسد عمر نے کہا کہ ہم ملک کے تمام تمام اہل شہریوں کی ویکسینیشن مکمل کرنے کے بہت قریب ہیں، اب تک ملک کے 12 کروڑ 70 لاکھ افراد نے کورونا ویکسین لگوائی ہے۔

Major milestone reached in national vaccination drive. 100 million Pakistani's are now fully vaccinated. More than 127 million have recieved atleast one dose. We are very close to achieving vaccination of all eligible citizens