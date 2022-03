شیئر کریں:

جنوبی ایشیا ء میں پاکستان اور بھارت دو انتہائی اہم ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے حالانکہ اس کے 30کروڑ باشندے بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے عرصہ دراز سے محروم چلے آ رہے ہیں. 1998مئی میں بھارت نے مسراتا بدھا کے ایٹمی تجربات کے برسوں بعد یکے بعد دیگرے کئی ایٹمی دھماکے کر کے خطے کو لرزا دیا تھا. ان ایٹمی دھماکوں کے نتیجے طاقت کا توازن بھارت کے حق میں ہو گیا تھا. بھارتی حکمرانوں نے تکبر و غرور میں آ کر ایسی زبان استعمال کرنی شروع کردی تھی جیسے کہ وہ خطے کا یک و تنہا مالک اور آقا بن گیا ہے. انڈیا کے ان دھماکوں کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ بھارت ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد اپنے ہمسایوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ بھول گیا ہے. لمحوں میں کئے گئے قومی مفادات میں فیصلے قوموں کو صدیاں تک باوقار بنا دیتے ہیں. پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے دھماکے کر کے پاکستان کی عالمی سطح پر عزت و وقار میں اضافہ کردیا تھا.. سویت یونین جب لرزہ بر اندام تھا تو اس وقت یوکرائن میں آزادی کی تحاریک جنم لینے لگیں. اہل یوکرائن نے اہل مغرب کی ہمدردی حاصل کرنے کیلئے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف نعرے احمقانہ انداز میں بلند کرنا شروع کر دیئے تھے. Not to accept, produce, or acquire nuclear weapons. سویت یونین قصہ پارینہ بن گیا اور یوکرائن آزاد ہو گیا. یوکرائن کے پاس 1900اسٹرٹیجک وار ہیڈ, 176انٹرنیشنل بلیسٹک میزائیل (آئی سی بی ایم) اور 44سٹرٹیجک بومبر سمیٹ دنیا میں تیسرا بڑا ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود تھا. آزادی کے بعد یوکرائن نے عالمی دباؤ اور سازش کا شکار ہو کر ان ایٹمی اثاثہ جات سے نجات حاصل کرنے کے راستے پر گامزن ہو گیا. 1991ئ میں یوکرائن نے اسٹریٹیجک آرمز ریًکشن ٹریٹی کو قبول کرلیں تھا. یوکرائن نے 30دسمبر 1991ئ کو یوکرائن نے کامن ویلتھ آف انڈیپنڈنت اسٹیٹس کا معاہدہ کر لیا تھا. جس میں طے کیا گیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار روس کے حوالے کئے جائیں گے. یوکرائن نے آگے بڑھ کر لزبن پروٹوکول پر دستخط کر دیئے تھے. لیکن ان پابندیوں کو قبول کرنے کے بعد اہل یوکرائن نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ان پابندیوں کے خلاف جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا. 1992ء کے آخر میں یوکرائن کے دانشمند سیاستدانوں نے ایٹمی طور پر غیر مسلح ہونے کی مخالفت شروع کر دی تھی. یوکرائن کی پارلیمنٹ میں بھی اس کے خالف آواز بلند کی گئی تھی. 1993ء میں 162معروف سیاستدانوں نے ایک دستاویز جاری کی تھی این پی ٹی اور اسٹریٹجی آرمیز ریڈکشن کی توثیق کیلئے 13شرائط پیش کی گئی تھیں. اس میں امریکہ اور روس سے سلامتی کی ضمانت, غیر ملکی امداد اور صرف 36فیصد ہتھیار پھینکنے والے اثاثے اور 42فیصد ہتھیار ختم کرنے کے شرائط رکھی گئی تھیں. امریکہ مکمل طور پر یوکرائن کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کرنے کیلئے اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا تھا. 1992ئ میں یوکرائن کو ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کیلئے 175ملین ڈالر کا دانہ ڈالا گیا تھا. امریکہ اور روس نے یوکرائن کو کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیار رکھنے پر پابندی لگا دی تھی. امریکہ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے 1993 میں مزید مالی امداد کا جھانسا دیا تھا, اور یوکرائن سازش کا شکار ہو گیا تھا. 1994 بڈا پیسٹ میمورنڈم ہوگیا تھا. جس میں یوکرائن نے ایٹمی ہتھیاروں سے محروم ہونے. این پی ٹی اور اسٹرجیٹک آرمز ریڈکشن ٹریٹی کی توثیق کا اعلان کردیا تھا. یوکرائن نے امریکہ اور روس پر بھروسا کرتے ہوئے اور ان کی طرف سے کئے گئے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا. روس اور امریکہ اس کی موجودہ سرحدوں کے احترام, اقتدار اعلی اور سیاسی آزادی کے ضامن ہونگے. 2009 میں جس وقت اسٹریٹجک ارمز ریڈکشن ٹریٹی کی مدت اختتام کو پہنچ گئی تو اس وقت روس اور امریکہ نے مشترکہ طور بیان جاری کیا کہ وہ دونوں آج بھی بڈا پیسٹ میمورنڈم پر قائم ہیں. ان حالات میں یوکرائن کے سر پر صلیب آویزاں تھی کہ وہ نیٹو یا روس کی سربراہی میں قائم کلیکٹیو سیکورٹی ٹرسٹی میں سے کس کے ساتھ شامل ہو. اہل یوکرائن میں یہ مباحثہ, بحث و تمحیص زوروں پر جاری تھی لیکن یوکرائن غیر جانبدار رہنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے میں اپنی عافیت سمجھتا تھا. 2010 میں وکٹر یونوکوچ یوکرائن کے صدر منتخب ہوئے تھے. وہ جہاندیدہ سیاست دان تھے حالات کے مدوجزر پر ان کی مکمل نظر تھی .وہ روس کو ناراض کرنے کے خطرات سے بخوبی آگاہ تھے, امریکہ اور یورپی یونین کی اہمیت و افادیت سے آشنا تھے. انہوں نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیٹو یا روسی اتحاد (سی ایس ٹی او) میں شمولیت سے احتراز کیا تھا. اپنی تمام تر حکمت عملی کے باوجود جب اس نے روس کے ساتھ کریمیا میں یوکرائن روس نیول بیس فار نیچر ل گیس کا معاہدہ کردیا تو امریکہ اور یورپ اس کے اقتدار کے دشمن بن گئے. یوکرائن صدر نے یورپی یونین سے ایسو سی ایشن معاہدے کے حوالے سے سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا. یورپی اور امریکی طاقت کو نظر انداز کرتے ہو ئے روس سے اپنے معاشی رشتوں کو مضبوط سے استوار کرنے پر تلے ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم میں روس کو نظر انداز کرنے ہمت نہی ہے. نہ ہی نیٹو کو ناراض کر سکتے ہیں. 2013ئ میں یوکرائن میں انٹی یورپ ہونے اور پرو روس ہونے کے حوالے سے مظاہروں کا آغاز ہو گیا تھا. عام طور پر ترقی پزیرمالک میں حکومتوں کے خلاف مظاہرے بیرونی سازشوں کے ایما پر برپا کئے جاتے ہیں. معصوم عوام الناس مظاہروں کو اپنے مفاد میں سمجھتے ہوئے اس کا چارہ بن جاتے ہیں. صدر کو الگ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس تھا. لیکن صدر کو ہٹانے کیلئے مظاہرین کے پاس پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے مطلوبہ ممبران موجود نہی تھے .اس لیے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنے کو ترک کر دیا گیا تھا. عدالت کے ذریعے ہٹانے کیلئے پانچ ججوں کو پہلے فارغ کرنا ضروری تھا لہزا پانچ جج صاحبان کو ہٹا دیا گیاتھا. صدر وکٹر تو جان بچا کر روس میں پناہ گزین ہو گئے تھے. اس کے بعد روس نے یہ عجیب و غریب اعلان کردیا کہ ہمارا یوکرائن میں ایک قانونی حکومت سے معاہدہ تھا اب وہاں پر غیر قانونی حکومت موجود ہے. کریمیا سے لیکر اب تک کے حالات کا زور دار تسلسل جاری ہے. روس نے موجودہ یوکرائن حکومت کا نیٹو اور امریکہ طرف جھکاؤ دیکھتے ہوئے یوکرائن پر حملہ کردیا ہے۔