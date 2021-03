پی ایس ایل جب بھی دوبارہ شروع ہوا تو واپس آنے کیلئے پرامید ہوں: ڈیوڈ گاور

انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پی ایس ایل میں کمنٹری کے فرائض سرانجام دینے والے ڈیوڈ گاور کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شاندار استقبال کے بعد واپس جانے پر بہت افسردہ ہوں۔

Truly sad to be leaving Pakistan after such a warm welcome and having so enjoyed the craic of being back in a commentary box. Hope to come back as and when PSL resumes. A big thank you to everyone who has made this a great trip.