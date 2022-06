تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ناقابل قبول ہے۔بلاول بھٹو نے کہا کہ وقت آچکا ہے کہ اقوام عالم بھارت میں ہندوتوا کو روکیں۔

Indian Cd’A summoned to convey Pakistan’s rejection and strong condemnation of the derogatory remarks by BJP officials against Prophet Muhammad PBUH. BJP leadership and GOI must condemn the sacrilegious comments and hold those responsible to account. https://t.co/ozj2aOucTI