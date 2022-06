 مسلمانوں کیخلاف شدیدنفرت کامنہ بولتا ثبوت ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارتی حکام کا اشتعال انگیز عمل انتہائی تکلیف دہ ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھارتی حکام کے گستاخانہ تبصروں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام کے اشتعال انگیز بیانات انتہائی تکلیف دہ ہیں۔

Pakistan Armed Forces strongly condemn blasphemous remarks by Indian officials.The outrageous act is deeply hurtful and clearly indicates extreme level of hate against Muslims and other religions in India.