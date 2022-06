مودی کا بھارت مسلمانوں کے لیے خطرناک خطہ بن چکا ہے:فواد چوہدری

سابق وزیر اطلاعات اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ مودی کا بھارت مسلمانوں کے لیے خطرناک خطہ بن چکا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے لکھا کہ مودی کا بھارت مسلمانوں کے لیے خطرناک خطہ بن چکا ہے۔

Modi’s #Endia have become a dangerous territory for Muslims, extremists are now openly using religious hatred as weapon of destruction for political opponents, recent blasphemous remarks are part of agenda every sane human must condemn the politics of hatred