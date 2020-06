پنجاب اسمبلی : گستاخانہ مواد پر پابندی، کرونا، طیارہ حادثہ کے شہدا کیلئے تعزیتی قراردادیں منظور

شیئر کریں:

لاہور (نامہ نگار) سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الٰہی نے ہدایت کہ ہے کہ گستاخانہ مواد خاص طور پرتین کتابیں ''The First Muslim'' Aftre The Prophet اور Short History of Islam جن میں ہمارے آقا کریمؐ، امت کی عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں جو گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے فوری پابندی لگائی، مارکیٹ سے اٹھا ضبط کیا جائے اور کارروائی کرکے رپورٹ رواں اجلاس میں پیش کی جائے۔ حمزہ شہباز شریف نے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی سوچ پر افسوس یوتا ہے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ورچوئل بلانے کا کہتے تھے۔ سپیکر چوہدری پرویز الہی کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے طنز کرنے والوں کو اپنی سوچ کے زاویے بدلنا ہوں گے۔ اجلاس میں کراچی طیارہ حادثے اور کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے تعزیتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ سپیکر چوہدری پرویز الٰہی کی صدارت میں شروع ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں ہی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الٰہی نے کہا کہ یہ بات ہمارے لئے باعث ندامت ہے کہ اس پاک سر زمین پرایسی کتب بالخصوص یہ تین کتابیں ''The First Muslim'' Aftre The Prophet اور Short History of Islam بھی موجود ہیں قرارداد میں کہا گیا کہ متعلقہ محکمہ اس پر عمل درآمد کرتے مذکورہ کتابوں پر فوری طور پر پابندی لگائے مارکیٹ میں موجود سٹاک کو ضبط کرے۔ عقیدہ ختم نبوت، حضرت محمدﷺ، حضرت عائشہؓ حضرت علیؓ اور صحابہ کرام کے حوالے سے غلط کتابیں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں۔ عالم اسلام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔پاکستان کے بنانے کا نعرہ ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ اس ملک میں کیسے یہ کتابیں شائع ہوئیں اور جس طریقے سے یہ فروخت ہورہی ہے، مارکیٹ میں کیسے آئیں۔ اپوزیشن رکن اسمبلی نے کہا کہ اس وقت قادیانیوں کی جانب سے چاروں طرف سے ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پرپر حملے کیے جارہے ہیں۔ قادیانی حکومت میں اہم عہدوں پربیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ان پر پابندی لگائی جائی۔ حضور نبی اکرم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رانا مشہود نے کہا کہ سپیکر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ نے س معاملے کو اٹھایا۔ حضور نبی اکرم اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان کا اہم جزو ہے۔ تکلیف کی بات ہے کہ اتنی بڑی بات ہوئی کیا کسی کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی؟۔ بدقسمتی سے ملک میں بدیانتی کی پالیسی چل رہی ہے ،سلیکٹڈ احتساب کیا جارہا۔جس کی مذمت کرتے ہیں۔شہباز شریف ملک میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان آئے۔مگر حکومت کرونا وائرس سے لڑنے کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔شہباز شریف کے نیب کے چھاپے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کے باعث ملک میں بحرانوں کا دود دورہ ہے کسان اسوقت شدید مشکلات کا شکار ہیںآج کاشتکاروں کا خون ہورہا ہے پنجاب اسمبلی نے کورونا کے باعث انتقال کرجانے والے ارکان اسمبلی شاہین رضا، اورشوکت چیمہ اور کراچی طیارے حادثے میں شہید ہونے والے اور کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی قرارداد وزیر قانون راجہ بشارت نے پیش کی۔قرارداد میں ارکان اسمبلی اور ڈاکٹرز کی ملکی و جمہوری خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے وفاقی وزیر فواد چوہدری کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اجلاس پر طنز کر رہے ہیں انکو اپنی سوچ کے زاویے بدلنا ہوں گے۔کورونا وائر سے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا حکومتی اداروں کے مطابق اسوقت 7 لاکھ افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ کہ ہمارا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار نہ کریں اور عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو ایسا نہ ہو کہ نہ جانے میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور نبی پر درود و سلام پیش کرو۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ گستاخانہ مواد مارکیٹ میں آیا کیسے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔