کراچی(کامرس رپورٹر)تعمیرات اور کان کنی کے آلات بنانے والی بین الاقوامی لمپنی"سانی " نے چین میں سانی کنشان انڈسٹریل پارک میں SY870H of 78.6 tons, SY980H of 95.8 tons and SY1250H of 125 tonsکے بڑے ایکسکیویٹرمصنوعات کے بنانے کا اعلان کیاہے۔سانی کے ان نئی مشینوں کے بنانے سے کمپنی کے تکنیکی پیش رفت میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا۔اپنی مکمل تیاری سے قبل ہی SY870Hکے چار یونٹس فروخت ہوچکے ہیں۔