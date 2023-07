شہریوں پر پانی اڑانے کا واقعہ، وہاب ریاض نے معافی مانگ لی

وزیراعلی پنجاب کے مشیر برائے کھیل اور قومی کرکٹر وہاب ریاض نے گزشتہ روز گاڑی چلاتے ہوئے شہریوں پر پانی اڑائے جانے کے عمل پر عوام سے معافی مانگ لی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کردہ ٹویٹ میں انہوں نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو سے متعلق اظہار خیال کیا۔ اںہوں نے لکھا کہ کل جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے۔

There are always two sides of the coin, but unfortunately we always see the wrong one only. I’m sorry for what happened yesterday, it was purely unintentional and was misperceived in a very wrong way. Let’s try to spread positivity always and not malign this beautiful country of…