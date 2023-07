شیئر کریں:

وغیرہ وغیرہ ........عبداللہ طارق سہیل

لکھا لکھایا پڑھ کر سنایا

مون سون 15 جولائی سے آتا ہے، جون میں ہونے والی بارشوں کو پری مون سون کہا جاتا ہے۔ یہ بارشیں جو چار پانچ جولائی سے ہونے لگی ہیں، انہیں کیا نام دیا جائے؟۔ پری مون سون تو نہیں کہہ سکتے کہ مون سون بھی بس ہفتہ بھر کی دوری پر ہے۔ شاید ”پری میچور مون سون“ کہنا ٹھیک لگے۔

اس دوران وہ طویل دورانیے کی فلم ابھی تک جاری ہے، عرصہ گزرا، ایک فلم سنیما ہال میں ”گون وِد دی وِنڈ“ شاید ساڑھے آٹھ یا سات گھنٹے کی دیکھی تھی، مزا کم آیا، بوریت زیادہ ہوئی اس فلم کو ”کلاسیک“ کا درجہ حاصل ہے اور جو بھی دیکھتا ہے، یہی کہتا ہے کمال کر دیا۔ کمال تو بلاشبہ کر دیا لیکن ہر کوئی اتنا ”فہیم“ کہاں کہ اس کمال سے سنکرونائز ہو سکے۔ اس بار سیاسی تھیٹر میں جو فلم لگی ہے، وہ گون وِد دی ونڈ سے کہیں زیادہ لمبی ہے اور واقعتا کہا جا سکتا ہے کہ کمال کر دیا لیکن بات وہی ہے کہ فلم اتنی لمبی ہو گئی کہ ”ناظرین“ یا آڈیئنس بور ہونے لگی ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، ونڈ تو چل پڑی اور خوب جھکڑّ اڑا رہی ہے لیکن سکون ، ہے کہ ہو ہی نہیں پا رہا۔ بہرحال، ہر روز ایک نیا تماشا، ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے جن کی وجہ سے تماشائی بوریت محسوس کرنے کے باوجود سیٹ نہیں چھوڑ رہے بلکہ اکثر سے ON THE EDGE OF SEATS ہی کا منظر دکھائی دیتا ہے۔

___

کل جو نیا انکشاف ہوا، وہ فی الاصل تو ذرا بھی انکشاف نہیں ہے بلکہ ایسا کھلا راز ہے جسے گل سمیت سارا باغ جانتا ہے لیکن اہمیت اس انکشاف کی یہ ہے کہ یہ حامد خاں نے کیا ہے۔ حامد خاں پی ٹی آئی کے ان اکّا دکّا رہنماﺅں میں شامل ہیں جو ثاقب نثار کورٹ کے فیصلے کے مطابق ابھی تک صادق و امین ہیں ورنہ تو حال یہ ہو گیا کہ پارٹی کے 90 بلکہ 95 فیصد لوگ پریس کانفرنسیں کر کے یا پریس بیان جاری کر کے صادق و امین کی فہرست سے ”خروج“ کی مہر لگوا چکے۔

چونکہ حامد خاں بدستور صادق امین ہیں، اس لئے ان کے منہ سے نکلی بات کی اہمیت ازخود بن جاتی ہے۔ انہوں نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ پنامہ کیس میں نواز شریف کو سزا دینے کا فیصلہ بہت پہلے، کہیں اور ہو چکا تھا اور ججوں نے بس لکھا لکھایا اور انہیں تھمایا گیا فیصلہ پڑھ کر سنا دیا تھا۔

اب کیا فرماتے ہیں، اپنی ہی جماعت کے ایک قابل اعتماد اور بچے کھچے رہنماﺅں میں سے ایک کے اس بیاں پر پارٹی کے قائد ، عزّت مآب شہزادہ جان عالم؟۔ بعض قارئین نے اس نام پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ شہزادہ ، صاحب اب جان عالم نہیں رہے، اب بے جان عالم ہو چکے، یعنی مجھ سے اصرار کیا کہ آئندہ سے انہیں شہزادہ بے جان عالم لکھا کروں۔ فی الحال میں نے یہ مشورہ مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

___

صرف شہزادہ جان عالم ہی نہیں، مذکورہ واجب العزّت بنچ کے ارکان کی رائے بھی نیک مطلوب ہے جنہوں نے یہ لکھا لکھایا پڑھ کر سنایا۔

___

نواز شریف کو دی گئی اس سزا کا ماجرا بذات خود انوکھا اور منفرد ہے۔ انہیں پانامہ کیس میں نااہل کرنے کا فیصلہ کسی اور جگہ پر ہوا تھا، یہ سچ ہے لیکن فیصلہ کرنے والوں کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی ہو گی۔ اِدھر سوچا، ا±دھر فیصلہ لکھ دیا۔ مشکل تو لکھا لکھایا سنانے والوں کو ہوئی کہ وہ فیصلہ جاری کرتے وقت اس کی منطق کیا بیان کریں یعنی وہ جسے REASONING کہتے ہیں، کہاں سے لائیں۔

کچھ مت پوچھیئے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ پانامہ کیس کی فائلیں کھنگال ماریں، ایک سطر بلکہ آدھی سطر بھی سزا سنانے کے لیے نہیں ملی۔ بڑی امیدوں کے ساتھ جے آئی ٹی بنائی۔ اس کے شرلاک ھومز بنام واجد ضیا لندن تشریف لے گئے، طرح طرح کے ڈاکٹر والٹسن حضرات سے ملے اور دس صندوقوں میں مواد بھر کر لائے۔ دس صندوق اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے۔ دہائی مچ گئی کہ اب اڑیں گے پرزے اور ایسے اڑیں گے کہ پرزہ بھی نہیں ملے گا اور وہی ہوا، ایک بھی پرزہ نہ ملا۔ نواز شریف کے خلاف سطر تو کیا آدھی سطر بھی نہ ملی۔

”مجبوری“ ایجاد کی ماں ہے چنانچہ مجبوراً ایک بلیک لا ڈکشنری ایجاد کرنا پڑی۔ اس کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن الجبرا کا فارمولا لاگو کرتے ہوئے فرض کر لیا گیا کہ اس نام کی ڈکشنری موجود ہے اور پھر یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ اس ڈکشنری کی روسے نواز شریف نااہل ہیں۔

چنانچہ سیاسی اور قانونی الجبرا بلکہ ”دی الجبرا“ کے تحت نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد بلیک لا ڈکشنری دوبارہ کھولی گئی تو ”عمر بھر کے لیے“ کے الفاظ جلی خط میں چمک رہے تھے، چنانچہ فوراً ہی اعلان کیا گیا کہ یہ نااہلی عمر بھر کے لیے ہے۔

___

اس دن سے سیاسی تھیٹر میں جو دھماکہ خیز فلم چلنا شروع ہوئی، وہ اب تک چلتی جا رہی ہے۔ اتنا رش لینے کے بعد تھیٹر کو اربوں ڈالر کے گھاٹے کا سامنا ہے اور فلم کو وائنڈ اپ کرنے کا عمل شروع ہے۔ یہ سزا اس لحاظ سے بھی منفرد اور بے مثال رہی کہ تاحیات مجرم کی مٹی تو پلید نہ ہو سکی، الٹا ”سزا“ کی مٹی ایسی پلید ہوئی کہ خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پلید ہوئے چلی جا رہی ہے، جیسا کہ اب ایک اور ”اپنے“ حامد خاں نے بھی کر دی۔

نواز شریف کی سیاسی طاقت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی۔ پنجابی محاورہ ہے کہ بھئی، اس میں تو بڑی جان ہے، وہی بات ہو گئی اور جسے مرحلہ وار تاحیات حکمرانی بلکہ بہ شکل صدارتی نظام تاحیات بادشاہی کے لیے لایا گیا تھا، وہ ساڑھے تین برس ہی میں اپنا اور ملک کا دیوالہ ایک ساتھ نکالنے کے بعد بے دم پڑا ہے۔ رہ رہ کر اینٹھتا ہے اور پھر اینٹھ کر رہ جاتا ہے۔ اپنی خوش عقیدگی کے باعث میں تو اسے شہزادہ جان عالم کہتا رہوں گا، دنیا والے بھلے سے اسے شہزادہ بے جان عالم کہتے رہیں۔

___

کالم کا اختتام اس خبر پر کہ پنجاب اور سندھ کے بعد کے پی میں بھی شہزادہ جان عالم کی پارٹی کا صوبائی سیکرٹریٹ بند کر دیا گیا ہے۔ کل جو وڈیو دیکھی ، اس میں خود پارٹی ہی کے ایک صاحب اپنی جماعت کا جھنڈا عمارت سے اتارتے دیکھے گئے۔ اسلام آباد کا پارٹی سیکرٹریٹ باہر سے کھلا، اندر سے بند ہے۔ نہ جانے کوئی کیسے اندر سے قفل لگا کر چلا گیا، شاید کھڑکی سے کود گیا۔ بہرحال اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ ویسے بھی جانے کا سوال نہیں ہے، دفتر کا رخ کرنے والا کوئی رہا ہی کہاں کہ اندر جانے کا سوال اٹھے۔