دورہ سری لنکا، قومی کرکٹ ٹیم لاہور سے کولمبو چلی گئی  

لاہور: قومی ٹیم دورہ سری لنکا کیلئے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئر پورٹ سے کولمبو چلی گئی. دورے میں 2 ٹیسٹ میچزکی سیریزشیڈول ہے۔

16 جولائی سے شروع ہونے والی پاک سری لنکا ٹیسٹ سیریز کیلئے بابر اعظم کی قیادت میں 18 کھلاڑی اور منیجمنٹ کے 13 ارکان روانہ ہوئے ہیں۔قومی ٹیم 2015 کے بعد پہلی مرتبہ سری لنکا کا دورہ کر رہی ہے. پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے 20 جولائی تک گالے میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 24 جولائی سے 28 جولائی تک کولمبو میں شیڈول ہے۔

And our boys are off to Sri Lanka for the Test series ????#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/UasT3XwwfI