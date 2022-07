معروف صحافی عمران ریاض کی گرفتاری، عمران خان کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید 

اسلام آباد: پاکستان تحریکِ انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے معروف صحافی عمران ریاض کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے وفاقی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رات گئے اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں پنجاب پولیس کی جانب سے 5 اور 6 جولائی کی درمیانی شب معروف صحافی عمران ریاض کی من مانی گرفتاری کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔

I strongly condemn the arbitrary arrest of @ImranRiazKhan by Punjab police tonight. The country is descending into fascism just to make our nation accept an Imported Govt comprising of mega crooks. It is time for everyone, esp the media, to unite & stand up against this fascism.