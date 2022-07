شیئر کریں:

1۔ محاورے کی رو سے تین ہٹیں مشہور ہیں۔ راج ہٹ ‘ بال ہٹ اور تربا ہٹ‘ مستقبل کے سیاسی محاورے میں عمران ہٹ بھی شامل کر دی جائے گی۔ مورخیں حکمرانوں اور خاندانوں کے عروج و زوال کی جب وجوہ لکھتے ہیں تو بشری خوبیوں اور کمزوریوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں۔ خان کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے مورخ حیران ہوگا کہ کیسے کوئی شخص بیٹھے بٹھائے محض اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے اقتدار سے محروم ہو سکتا ہے۔

عمران خان کا شمار پاکستان کے محدودے چند خوش قسمت ترین لوگوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیںLarger than Life Image ملا ہے۔ ہم نے اپنے سابقہ کالموں میں بھی اس کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔ کرکٹ کھیلی تو قوم کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ حالانکہ وسیم اکرم اور وقار یونس کی شکل میں اس سے کہیں بہتر بولر تھے۔ شاہد آفریدی ،فضل محمود اور ماجد خان کسی طرح بھی کم خوبصورت نہ تھے۔ کاردار کی کپتانی اس سے کہیں بہتر تھی۔ لیکن جو شہرت اور محبت قوم نے اس کو دی اس سے دیگران محروم رہے۔ دنیا میں محدودے چند ٹیمیں کرکٹ کھیلتی ہیں۔ امریکہ‘ روس اور اب چین بھی سپر پاورز ہیں۔ وہاں کوئی اس کھیل کو پسند نہیں کرتا۔باایں ہمہ برصغیر نے اس کو عزت اور محبت دی اس کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ پاکستان میں بھی یہ کھیل بے حد مقبول ہے۔ خان کو وزارت عظمیٰ تک لے جانے میں بھی اس کا عمل دخل رہا ہے۔ شوکت خاتم ہسپتال اور ’’نمل یونیورسٹی‘‘ کبھی بھی بن نہ پاتیں اگر عمران چندہ مانگتے ہوئے یہ نہ کہتا ’’ جب میں کپتان تھا اور ورلڈ کپ جیتا تھا‘‘ اب بھی یہ اپنے آپ کو کپتان کہتا ہے اور ساری قوم اسے کپتان مانتی ہے۔

ورلڈ کپ جیت کر خان نے اختتامی تقریب میں اپنی تقریر کا آغاز ’’میں‘‘ سے کیا۔ وہ ’’میں‘‘ اب تک ان کے وجود سے نکلی نہیں ہے اور ان کے اقتدار سے محرومی کی بنیادی وجہ بھی یہی انا نیت ہے۔ شیکسپئر نے کہا تھا ضرورت سے بڑھتی ہوئی خوداعتمادی آدمی کو لے ڈوبتی ہے مکالمہ جبرائیل و ابلیس میں بھی علامہ اقبال نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو! انا نیت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ’’میں مخالفین کو جیلوں میں ڈال دونگا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑونگا!ْاین آر او نہیں دونگا! یہ کر دوں گا ۔ وہ کر دوں گا‘‘۔ حکمرانی کا یہ انداز کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ عمران خان جس طرح بھی الیکشن جیتا اور وزیراعظم بن گیا۔اس کو اپوزیشن تحفظات کے باوصف قبول کرنے کو تیار تھی۔ اسمبلی میں میاں شہباز شریف نے ’’چارٹر آف اکانومی‘‘ کا بھی عندیہ دیا۔ اس کو قبول کر کے خان بآسانی پانچ سال حکومت کر سکتاتھا۔ مولانا فضل الرحمن کو بھی ہمدردی کے چند بولوں سے رام کیا جا سکتا تھا۔ زرداری کے ساتھ پُرامن بقائے باہمی کے اصول پر سمجھوتہ ہو سکتا تھا۔ معروضی حالات کی پروا کئے بغیر خان نے انگریزی فلم کے ہیرو جیمز بانڈ کی طرح چومکھی کھیلنا شروع کر دی۔ ہم نے اپنے سابقہ کالموں میں گزارش کی تھی کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے۔ اس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کر بھی فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ بھٹو بیدار مغز، زیرک اور چالاک سیاست دان تھا۔ الیکشن میں اسکے دو بڑے مخالفین ممتاز دولتانہ اور مظفر علی قزلباش تھے۔ دونوں ہار گئے۔ بھٹو چاہتا تو آسانی سے انہیں جیل میں ڈال سکتا تھا۔ اس نے انہیں بلایا اور سفارت کی پیش کش کی۔ دونوں نے راضی خوشی اسے قبول کیا۔ ممتاز دولتانہ برطانیہ کا ہائی کمشنر اور قزلباش فرانس کا سفیر مقرر ہوا۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل! ہم نے خان کو مشورہ دیا کہ شریف برادران کو باہر جانے دیا جائے۔ خان کی ضد کے آگے تمام صلاح کاروں نے ہاتھ کھڑے کر دئیے۔ جتنا عرصہ میاں نواز شریف جیل میں رہا، خان کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا۔ بالآخر خان صاحب کی انانیت اس حد تک آگے بڑھی کہ انہوں نے اپنے ’’محسنوں اور مربیوں‘‘ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ ہمہ مقتدر طاقتیں جنہیں ملکی مفاد بہرحال عزیز ہوتا ہے سوچنے پر مجبور ہو گئیں! Enough is enough باقی جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔

خان صاحب نے اپنے زوال کی جو تاویل پیش کی ہے اسے مدقوقِ منطق ہی کہا جا سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ذہن رسا نے امریکی سازش کی کہانی گھڑی اور قوم کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کی۔ بحث کی خاطر اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر چاہیے تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ فوری طور پر سفارتی تعلقات منقطع کر دیتے! اس کی آپ کے پاس ہمت نہ تھی۔ ویسے بھی جس اسمبلی کے دو سو ارکان ڈر ، خوف یا لالچ کی وجہ سے اپنے ’’ضمیر‘‘ کے خلاف ووٹ دیں گے، وہاں پر جمہوریت کا جواز ہی نہیں رہتا۔ آپ نے اپنے ممبران پر تیس کروڑ فی کس رشوت لینے کا الزام لگایا ہے۔ بار ثبوت آپ پر ہے ، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اُنہیں خطیر رقم لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ اگر مدینے کی ریاست ہوتی یا اس کا ماڈل ہوتا تو یہ الزام ’’قذف‘‘ کے زمرے میں آتا۔ پینتیس پنکچر، شہباز شریف کا دس ارب روپے رشوت دینے کی پیشکش ، بے پرکی اُڑانے کے مترادف ہے۔ خان کو چاہیے تھا کہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھ کر لیڈر آف اپوزیشن کا رول ادا کرتا اور اس حکومت کو ’’اپنے ہی بوجھ تلے دب کر‘‘ گرنے دیتا۔ اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے دو ممبران الیکشن کمیشن ، چیئرمین نیب اپنی پسند کے لگا لئے ہیں الیکشن و نیب قوانین میں ترمیم ہو تو جانی تھی لیکن کافی دیر تک اس عمل میں روڑے اٹکائے جا سکتے تھے۔ سادہ لوح خان کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ نیب قوانین میں ترامیم اس کے حق میں جاتی ہیں کیونکہ اب جوکچھ بھی ہونا ہے، وہ تو اس کے خلاف ہونا ہے۔ حکومت اپنے حصے کا بوجھ پہلے ہی اُٹھا چکی ہے۔

گو خان وقتی طور پر ہزیمت کا شکار ہو چکا ہے لیکن حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر ختم ہو گیا ہے تو یہ اس کی بھول ہو گی۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے

Reality is not what it is, But how it is Perceived by the People.

امر واقعہ یہ ہے کہ خاں ہنوز مقبول عوامی لیڈر ہے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کی کمزوریوں کو بھی طاقت سمجھتے ہیں اور خامیوں کو خوبیاں گردانتے ہیں۔ سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھا جا سکتا ہے اور مشکلات کے گورکھ دھندے کو ناخنِ تدبیر سے کھولا بھی جا سکتا ہے۔