جعلی ڈرون حملے کے بعد بھارتی الزامات پر ہوشیار رہنے کی ضرورت !

شیئر کریں:

27اکتوبر2021 کی صبح مقبوضہ جموں میں سول ہوائی اڈے کے بھارتی ایئرفورس کے زیراستعمال Technical Area میں ہونے والے دو ہلکے قسم کے دھماکوں کے بعد بھارتی میڈیا نے انڈین ایئر فورس کی طرف سے ڈرون حملوں کے حوالے سے جاری کئے گئے بیان کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپگنڈہ شروع کردیا کہ پاکستان کی طرف ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ جس سے کسی قسم کا جانی یا عمارتی نقصان نہیں ہوا ۔ ایک ڈرون راکٹ ویرانے میں گر کر پھٹا جبکہ دوسرے نے عمارت کی چھت میں چھوٹا سا سوراخ کردیا۔ پاکستان کے ساتھ کشیدہ صورت حال مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز کشمیری سیاستدانوں کے ساتھ نریندر مودی کی دہلی میں ہونے والی لاحاصل ملاقات کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات بھارت سرکار کے قابو میں نہ آنے اور کشمیر ی نہتے عوام کی طرف سے آزادی کی جدوجہد میں آنے والی تیزی کے دوران جموں کے سول ہوائے اڈے پر ڈرون طیاروں کے ذریعے حملہ نے خطے میں ہیجانی کیفیت پیدا کردی، جبکہ بھارتی میڈیا اس پر مزید تیل چھڑکنے میں مصروف رہالیکن شام کو انڈین ایئر فورس نے ڈرون حملے کے حوالے سے اپنا بیان واپس لے لیا اور کہا کہ فی الحال تحقیقات جاری ہیں کہ حملہ ڈرون طیاروں سے کیا گیا یا Quadcoptersکے ذریعے بم گرائے گئے ۔ دوسرے روز 28جون کو India Todayنے پہلے روز کی جاری پروپیگنڈے کے برعکس جو خبرلگائی اس کا ابتدائی حصہ درج ذیل ہے ۔

No Trace has been found of the two drones that dropped explosives at the Indian Air Force station in Jammu, top Goverment sources told India Today, adding it is likely that they were pulled back by the handlers later.

The Angencies involved in the probe did a careful investigation of debris and its surroundings but found no clue

about the drones. The Agencies are now trying to trace the drones through any internal or external CCTV footage.

اپنی اس خبر میں انڈیا ٹوڈے نے ایک طرف تو صاف صاف بتادیا ہے کہ یہ کوئی ڈرون حملہ نہیں تھا کیونکہ اس حوالے سے کوئی ایک بھی ثبوت سامنے نہیں آیا ۔لیکن ساتھ ہی بھارت سرکارکا (مضحکہ خیز) موقف بھی دیا ہے کہ ڈرون استعمال کرنے والوں نے ان کے ذریعے باروردی مواد گرانے کے بعد ڈرونز کو واپس بلالیا ۔خبر میں تحقیقاتی ایجنسیوں کے حوالے سے امکان ظاہر کیا گیا کہ ڈرون طیارے استعمال کرنے والوں نے ہوائی اڈے کے اردگرد کے قریبی مقام سے چھوٹے ڈرونز استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے ہوائی اڈے کے مخصوص حصے پر بارودی مواد گرانے کے بعد ڈرونز واپس لینڈ کرالیے۔

اس کے برعکس NDTVکو انٹر ویو دیتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس دل باغ سنگھ نے بھارت سرکارکا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ جہاں دوعدد ڈرونز کے ذریعے بارودی مواد گرایا گیا وہ جگہ لائن آف کنٹرول سے صرف 14کلو میٹر دور ہے۔ لہذا تحقیقات میں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بھارت پر اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ تاریخ میں پہلی بار ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے جوکہ آئندہ مزید خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس پر NDTVکے میزبان نے سوال کیا کہ کیا بھارت بھی جواب میں پاکستان کے خلاف ڈرونز کا استعمال کرے گا؟ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بھارت سرکار نے کرنا ہے۔ تاہم ڈرون حملے کو اس نے دہشت گردی قرار دیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھلونا نما چھوٹے ڈرون طیاروں کے ذریعے ہلکے بم یا راکٹ گرنیڈ ہدف پر فائر کیے جاسکتے ہیں؟ اگر نہیں تو عالمی سطح پر بھارت کے ا س طرح کے لغوپروپیگنڈہ کا نوٹس لیا جانا چاہیے ۔ ٹیلی ویژ ن پر جموں ہوائی اڈے کے انڈین ایئرفورس کے زیر

استعمال حصے میں اس کمرے کی کنکریٹ سے بنی چھت میں ایک فٹ قطر کا سوراخ اور اس کے گرد دھماکے کے نتیجے میں چھت سے اکھڑنے والے پلستر کا حصہ بھی دکھایا گیا ہے ۔ جسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ چھت پر دستی بم پھینکا گیا ہو، بھارتی آزاد میڈیا 14 فروری 2019کو پلوامہ میں بھارتی فوج کے قافلے پر ہونے والے حملے کی طرح حالیہ جموں کے ہوائی اڈے پر ڈونر کے ذریعے بم گرائے جانے میں پاکستان کو ملوث کیے جانے پر مطمئن نہیں اور سوالات اٹھا رہا ہے جس کے جواب میں انڈین ایئرفورس اور بھارت سرکار کے

موقف میں تضادات بھارت سرکار کے الزامات کو مزید مشکوک بنارہے ہیں ۔ پلوامہ فالس فلیگ دہشت گردی کی آڑ میں بھارت نے جس طرح 26فروری کو لائن آف کنٹرول پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈین ایئر فورس کے میراج 2000 طیاروں کو بالاکوٹ میں میزائل کی گرانے کیلئے استعمال کیا تھا اور27فروری کو پاکستان ایئرفورس کے ہاتھوں اپنی پیشہ وارانہ ساکھ خاک میں ملوانے کے علاوہ اپنے ہواباز ابھی نندن کی ناک بھی آزاد کشمیر میں مقامی کشمیریوں کے ذریعے توڑائی تھی۔لگتا یوں ہے کہ اب 27جون کے جموں ایئرپورٹ پر رچائے گئے ڈرامے کو بنیاد بناکربھارت سرکار آزاد کشمیر پر ڈرون طیاروں کے ذریعے حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہے ۔ جس کا اظہار NDTVکے پروگرام میں ڈی جی پولیس دل باغ سنگھ کے ساتھ بات چیت میں کردیا گیا ہے۔ ۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ بھارت اب پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں اپنے مزید طیاروں کی تباہی کا متحمل نہیں ہوسکتا غالباً اسی لیے ڈرونز کے ذریعے جموں ایئرپورٹ پر بارودی مواد گرائے جانے کا مضحکہ خیز قصہ گھڑا گیا ہے۔ جس کی ایک بڑی وجہ بھارت سرکار کے جدی پشتی غلام فاروق عبداللہ کی سربراہی میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں مختلف مقامی سیاسی جماعتوں ،جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس (JKNC)جموں وکشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP)جموں و کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس (JKANC)جموں وکشمیر پیپلز مومنٹ (JKPM)کے علاوہ چند دیگر مقامی کشمیری رہنمائوں کو ملاکر بنائے گئے اتحاد PAGDکے رہنمائوں کے ساتھ 24جون 2021کو دہلی میں پیدا ہونے والی ناکام ملاقات بھی ہوسکتی ہے۔ اس ملاقات میں 1947کے بعد سے تاحال بھارت سے وفاداری کا دم بھرنے والے کٹھ پتلی کشمیری لیڈروںنے نریندر مودی کو صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک 5 اگست 2019سے پہلے موجود مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھارتی آئین میں دیئے گئے 370شق کے تحت حقوق بحال نہیںکئے جاتے وہ بھارت سرکار کا ساتھ

نہیں دے سکتے۔ نریندر مودی اور اس کی کابینہ کو امید نہیں تھی کہ سات دہائیوں سے بھارت کا دم چھلا بننے پر فخر محسوس کرنے والے یہ کشمیری لیڈر یوںصاف انکار کردینگے۔ حالانکہ اسی خوف کے مارے نریندر

مودی نے اس میٹنگ میںمقبوضہ کشمیر کی حقیقی حریت قیادت کو مدعو نہیں کیاتھا۔ بھارت سرکار اس صورت حال میں شدید مایوسی کے زیر اثر یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان کی عسکری قیادت اور حکومت کی تمام تر توجہ افغانستان پر مبذول ہے اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے آزاد کشمیر پر احمقانہ جارحیت کی مرتکب ہو سکتی ہے۔