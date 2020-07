کھیلو ں کے میدانوں پراجارہ داری

شیئر کریں:

کھیل نوجوان نسل کو صحت مندانہ تفریح کے ساتھ ساتھ برے مشاغل سے روکنے میں بھی اہم کردارادا کرتے ہیں۔قیام پاکستان سے اب تک جیتنے بھی ادوار گذرے بچوں کو سب سے زیادہ کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے والوں میں ذولفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق ہیں۔ بھٹو دور میں تو معمول کی کھیلوں سے ہٹ کر چاروں صوبوں میں عوامی کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا لیکن ضیاء الحق نے تو جس طرح کھلاڑیوں کی پذیرائی کی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ضیاء الحق نے تو کبڈی کے فروغ کے لئے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔جب راولپنڈی میں نیشنل کبڈی چمپین شپ کا انعقاد ہو ا تو انہوں نے جیتنے والے کھلاڑیوں اور آرگنائزروں کو پلاٹ الاٹ کئے جو ان کی کھیل اور کھلاڑیوں سے لگاو کا مظہر ہے۔ہمیں یاد ہے جب 1989 میں سارک کھیلوں کے پاکستان میں انعقاد کا معاملہ آیا تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے یہ ذمہ داری نبھانے سے معذرت کر لی۔جب پی اے او کے صدر سید واجد علی شاہ مرحوم نے سارک کھیلوں کے انعقاد کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تو صدر جنرل ضیاء الحق نے یہ ذمہ داری پاکستان کی مسلح افواج کے سپرد کر دی۔اجلاس کے دوران جب پاکستان ہاکی

فیڈریشن کے صدر ائرمارشل داود پوتا نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تو صدر نے نہایت دل چسپ پیرائے میں یہ جملہ کہا Mr. Poota you are stil flying in the airچونکہ ہم بھی اس زمانے میں سپورٹس رپورٹر تھے اس لئے ہمیں ان تفصیلات کا علم ہے۔جس کے بعدلیفٹنٹ جنرل محمد اسلم مرز ا کو سیف گیمز کی ارگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو اپنے اپنے ملکوں میں خبروں کی ترسیل کے لئے ایک خوبصورت پیولین بنایاگیا جہاں فیکس اور ٹلکیس کی سہولت بھی موجود تھی۔اب ہم آتے ہیں ملک میں کھیلوں کے میدانوں کی طرف۔ قیام پاکستان کے وقت ہندووں اور سکھوں نے جو اسکول اورکالجز ترقے میں چھوڑے تھے ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے ساتھ وسیع وعریض کھیل کے میدان بھی تھے تاکہ سکولوں اور کالجوں کے طلبہ کو صحت مندانہ سرگرمیوں کے لئے آسانی ہو لیکن جوں جوں وقت گذرتا گیا ہمارے ہاں بڑے بڑے کھیلوں کے میدانوںپر قبضہ مافیا نے یا تو قبضہ کر لیا یا عقل مند حکمرانوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کی کارکردگی ظاہر کرنے کی خاطر پلے گرونڈز میں مزید اسکول اور کالج بنا دیئے جس سے سکولوں کے بچوں کو جو کھیلوں کی سہولت میسر تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ خاص طور پر نواز اور شہباز دور میں تو انہوں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے کہنے پر کھیلوں کے میدانوں پر یا تو سکول بنادیئے اور اگر کسی سکول میں کھیلوں کے لئے جگہ بچ گئی تو انہوں نے وہاں اسٹیڈیم تو ضرور بنائے لیکن وہاں کھیلنے کے لئے فیس مقرر کر دی اس کے ساتھ ایسے کھیل کے میدانوں کا کنٹرول بھی اپنے مسلم لیگیوں کو دے دیا۔اگرچہ بعض سکولوں اور کالجوں کے پرنسپلوں نے مسلم لیگ کا دور ختم ہونے کے بعد عدالتوں کا رخ تو کیا لیکن انہیں بھی تک اس ضمن میںخاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی۔اگر سکول کی سطح پر بچوں کوکھیلوں کی سہولت بغیر کسی معاوضہ کے فراہم کی جائے تو قومی ٹیموں کے لئے کھلاڑی پیدا کئے جا سکتے ہیں اگر نچلی سطح پر بچوں کے کھیلنے پر فیس مقرر کر دی جائے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ قومی ٹیموں کے لئے آپ اچھے کھلاڑی پیدا کر سکیں۔اب ذرا بات ہوجائے وفاقی دارلحکومت کی جہاں اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے نے قریبا ہر سیکٹر میں کھیلوں کے میدان کی سہولت رکھی ہے تاکہ وہاںکے رہنے والوں کے بچوں کو صحت مندانہ تفریح کے ساتھ ساتھ اچھے کھلاڑی بھی پیدا کئے جا سکیں۔چند روز پہلے ایک خبر نظر سے گذری تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وفاقی دارالحکومت جیسے شہر جہاں پوری حکومتی مشینری ہمہ وقت موجود رہتی ہے لیکن نواز شریف سے قربت رکھنے والے ایک شخص جنہیںکسی وقت ہیلی کاپٹر گروپ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا نواز شریف نے اسے پی سی بی کا ممبر بھی بنایا ہوا تھا نے اسلام آباد کے ایک اہم سیکٹر میں کھیل کے میدان کو اپنے نام سے نہ صرف منسوب کر رکھا ہے بلکہ وہاں کھیلنے کے لئے موصوف سے

اجازت بھی لینا پڑتی ہے اور فیس بھی مقر ر ہے۔پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شاہراہ اور اسٹیڈیم کو ایسی شخصیات کے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان یا کھیل کے میدان میںنام پیدا کیا ہو۔لیکن موصوف تو صرف کالج کی سطح پر کرکٹ کھیلا کرتے تھے لیکن نواز شریف کی نوازشات کی تو ویسے بھی کوئی حد نہیں تھی وہ تو صرف چاہتے تھے ان کے لئے توصفی کلمات کون کہتا ہے۔نواز دور تک تو پی سی بی کے اس سابق ممبر کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی لیکن جب نواز دور کا خاتمہ ہوا تو اسلام آباد کے بہت سے شہری بھی اس سلسلے میں خاصے متحرک ہو چکے ہیں ۔اب تو پاکستان کرکٹ بورڈنے بھی ان سے بیرون ملکوں کے دورںپر خرچ کئے جانے والے پیسوںکا حسا ب کتاب مانگ لیا ہے۔لیکن قربان جائیں میاں برادرن پر جو ملک کی ہر شے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر لوگوں میں بانٹا کرتے تھے۔لیکن اب تو وزیراعظم عمران خان تو خود بھی کرکٹ کی دنیا کے تاج بادشاہ رہ چکے ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر کھیلوں کے میدانوں سے لوگوں کو غیر قانونی قبضہ نہ چھڑایا جا سکا تو پھر یہ کام کبھی نہیں ہو سکے گا ہم وزیراعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک میں کھیلوں کے فروغ میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ کھیلوں کی سہولتوں کی فراہمی کے لئے اپنا حصہ ڈالیں۔ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے جس سیکٹر کے گرونڈ پر پی سی بی کے سابق ممبر نے قبضہ کر رکھا ہے اسے جلد از جلد واگذار کر ا کر شہریوں کے لئے کھول دیں گے۔