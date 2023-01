پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ بھی بے نتیجہ 

کراچی: پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ہونے والا دوسرا ٹیسٹ میچ کم روشنی کے باعث وقت سے پہلے ختم کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان نے پانچویں روز بغیر کوئی رن بنائے 2 وکٹوں کے نقصان پر اننگ کا آغاز کیا تو کوئی ٹاپ آرڈر بلے باز جم کر نہ کھیل سکا۔

80 کے مجموعی اسکور پر آدھی ٹیم پویلین واپس لوٹ چکی تھی۔ شان مسعود 35، کپتان بابر اعظم 27 اور امام الحق 12 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔ایسے میں پہلی اننگ میں 150 رنز کی پارٹنرشپ کرنے والے سرفراز اور سعود نے ٹیم کی لڑکھڑاتی بیٹنگ کو سنبھالا اور 45 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کرکے کھانے کے وقفے تک اسکور کو 125 رنز تک پہنچادیا۔دوسرے سیشن میں پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے مجموعی اسکور میں مزید 54 رنز کا اضافہ کیا اور اسکور کو 179 رنز تک پہنچادیا۔

A dramatic draw in Karachi after a sensational century from @SarfarazA_54 ????

Bad light forces the end to day five.#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/svvlNN4Iky