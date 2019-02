دنیا جانتی ہے آج پاکستان میں ایماندار رہنما ہے: افتخار درانی

وزیراعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی نے کہا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ آج پاکستان میں ایماندار رہنما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی رہنما دہائیوں کے بعد پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج عالمی رہنما پاکستان سے بزنس کرتے ہیں۔ ولی عہد ابوظہبی کے دورۂ پاکستان پر مشکور ہیں۔

خیال رہے کہ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید النہیان نے آج پاکستان کا مختصر دورہ کیا تھا۔ معزز مہمان پاکستان پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے معزز مہمان کو ایئر پورٹ پر خود رسیو کیا اس دوران انھیں‌ 21 توپوں‌ کی سلامی بھی دی گئی۔

The world knows that we have an honest leader now & thats how the Global leader comes back after decades to have a business with Pakistan . We’re truly grateful to the Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Muhamed bin Zayed Al Nahyan for visiting Pakistan. ???????????????? pic.twitter.com/Z8TcuqTscu