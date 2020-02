نریندر مودی اپنی فوج کو داخلی جنگ کیلئے تیار کرے !

شیئر کریں:

ابھی چندر روز قبل 26جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر دنیا کا کوئی ایک قابل ذکر ملک ایسا نہیںتھا جہاں بھارت کے خلاف سیاہ جھنڈے اٹھا کر ہزاروں افراد نے احتجاج نہ کیا ہو ،لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج رکوانے کیلئے بھارت کی تمام کاوشیں ناکام رہیں ۔ احتجاج ہوا تو اس میں مقامی انگریز مردوخواتین نے بڑی تعداد میں شریک ہوکر سب کو حیران کردیا ۔ ایک انگریز خاتون سے جب برطانوی صحافی نے بھارت کے خلاف نکالی گئی ریلی میں کشمیریوں و سکھوں کے ہمراہ اس کی موجودگی کی وجہ پوچھی تو انگریز خاتون نے بھارت کو غاضب اور انسانی حقوق کی دشمن ریاست گردانتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کو اپنے لیے فرض قرار دیا ۔ صحافی نے جب اسے بتایا کہ آج 26جنوری کا دن بھارت میں جمہوریت کے بڑے دن کے طور پر منایا جارہا ہے اور یہ کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو انگریز خاتون نے اس کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ’’ بھارت نے آزادی کے بعد سے جمہوریت کو صرف نعرے اور دنیا کو دھوکا دینے کیلئے استعمال کیا ۔ انتخابات صرف انتخابی عمل کا نام نہیں عوام کو ان کے حقوق دینے کا نام ہے بھارت نے جمہوریت کی آڑ میں 1947سے کشمیریوں کے حقوق صلب کر رکھے ہیں اور سیکولرازم کے نا م پر اقلیتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے اب 5اگست 2019سے مقبوضہ کشمیر کو قید خانے میں تبدیل کرنے کے ساتھ ہی بھارت میں مسلمان اقلیت سے ان کی شناخت بھی چھیننے کی کوشش کی جارہی ہے‘‘۔ قبل ازیں واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ کے دوران امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز بھارت سے امریکی سفارت کاروں کی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام تک رسائی اور وہاں تمام سیاسی رہنمائوں کی رہائی کا مطالبہ کر چکی ہے ۔ اسی طرح یورپی پارلیمنٹ میں مودی و ہندوانتہا پسند بھارتی کابینہ کے شہریت بل کے نام پر مسلمان اقلیت سے متعلق اقدامات کے خلاف پہلی بارقراردادوں کی منظوری نے بھی بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کے باوجود بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بجائے عالمی سطح پر اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دینے کے الٹا پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے۔

نریندر مودی نے 28جنوری 2019کو نئی دہلی میں National Cadet Corps Rally سے خطاب کے دوران پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہوئے پتھر ک لگائی بھارت کی فوج زیادہ دے زیادہ 7سے 10دن میں پاکستان کو شکست سے دوچار کرسکتی ہے ۔ اس کا کہنا تھا "The Indian Armed Forces won't take more than a week-10 day to make Pakistan bite the dust" مودی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی انتخابی جلسے یا ہندو انتہا پسندو کی ریلی سے خطاب کر رہا ہویہ خطاب کے دوران اس نے نیشنل کیڈٹ کورس کی Baseball Cap پہن رکھی تھی ۔ اس کے پاکستان کے خلاف بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے سابق بھارتی سفارت کار ایم کے بھادر اکمار کا کہنا تھا’’مودی نیشنل کیڈٹ کور میں بیس بال کے کھلاڑیوں ٹوپی پہن کر خود کو نوجوان کیڈٹ کے طور پر پیش کرنے کی دھن میں بھول گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کی فوج گذشتہ دہائی سے عملاً حالت جنگ میں ہے ‘‘بھارتی معیشت تیزی سے زوال پذیر ہے ۔ بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے ۔ شہریت کے متنازعہ قانون کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے کے مقاصد کو ئی بھی رہے ہوں۔ اس نے بھارت کی تمام ریاستوں میں بسنے والی مسلمان اقلیت کو عدم تحفظ سے دوچار کر کے ان کے مستقبل کے سامنے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں نچلی ذات کے ہندو بھی ہندو انتہا پسندوں (اعلیٰ ذات کے ہندو)کی بھارت کو ہندو ریاست میں بدلنے کے نعروں اور دعوئوں کو لے کر خوف کا شکار ہیں وہ تاریخی طور پر تو اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اچھوت یادلت ہندو ریاست ان کو حقوق یا زندگی کی ضروریات فراہم کرنے کی پابند نہیں ۔ آج لاکھوں اچھوت ودلت اپنی شناخت چھپا کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھے سرکاری عہدوں پر فائز ہیں ۔ تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں یا کاروبار میں ترقی کے بعد خوشحال زندگی گزار رہے ہیں امریکہ و مغربی ممالک سے بھاری زرمبادلہ کماکربھارت میں اپنے خاندان کو بھیج رہے ہیں ،شہریت کے متنازعہ بل میں جہاں مسلمانوں سے بھارت میں 1970سے قبل رہائش پذیر ہونے کی دستاویزات طلب کی جارہی ہیں، وہیں ہندئووں سے ان کی ذات و دھرم کی تفصیل پوچھی جارہی ہے ان کی اصل حقیقت سامنے آنے کے بعد وہ جانتے ہیں کہ ان سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ ایسے میں بھارتی عدالتیں بھی اچھوتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے اعلیٰ ذات کے ہندوئوں کے ساتھ کھڑی ہونگی ۔ یہی وجہ ہے بھارتی ریاست میں اچھوت و دلت جہاں کہیں 15 دسمبر 2019کو بھارتی پارلیمنٹ سے شہریت کا سیاہ قانون کے منظور کرائے جانے کے بعد اس کے خلاف احتجاج جاری ہے اس میں وہ مسلمانوں کے ہمراہ ہیں ۔ اور اعلیٰ ذات کے تعلیم یافتہ ہندو بھی نریندرمودی اور امیت شاہ کی ہندو تواپرمبنی پالیسیوں کو بھارت کی سلامتی کے خلاف سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ احتجاج میں صرف شریک ہی نہیں بلکہ پوری عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کررہے یں ۔

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بدقسمتی سے ابھی تک 2016میں آزاد کشمیر میں فسانے پر مبنی سرجیکل اسٹرایک کے سحرمیں مبتلا ہے ،نوجوان کیڈٹوں سے خطاب کے دوران اس نے 2016کی سرجیکل اسٹرایک کے علاوہ فروری 2019میںآزاد کشمیر کے علاقے بالاکوٹ کے ویران پہاڑوں پر انڈین ایئر فورس کے طیاروںسے گرائے گئے اسرائیلی ساختہ بموں کا خصوصی طور پر ذکراور ان دونوں واقعات کو بھارتی فوج کی پاکستان بر برتری کے طور پر پیش کرتے ہوئے مودی نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں مین انڈین ایئرفورس نے آزاد کشمیر میں پاک فوج کی طرف سے قائم کئے گئے کیمپوں کو تباہ کر کے وہاں سینکڑوں کی تعدا د میں موجود تمام جنگجوئوں کا خاتمہ کردیا جو دہشت گردی کیلئے بھارت میں داخل ہونے کیلئے تیار بیٹھے تھے۔ مودی میں نہ تو یہ بتانے کا حوصلہ تھا کہ بھارتی فوج کا 2016میں آزاد کشمیر میں سرجیکل اسٹرایک کا دعویٰ بھارت کے اندر بھارتی فوج اور خود بی جے پی کی حکومت کیلئے مذاق بن کر رہ گیا تھا، نہ ہی مودی نے فروری 2019میں انڈین ایئرفورس کو پاکستان کے شاہینوں سے پڑنے والی مار ۔ بالاکوٹ میں طیارے کی تباہی اور پائلٹ ابھی نندن کا ذکر کیا ۔ مودی یہ ذکرکرتا بھی کیسے وہ تو بھارتی فوج کے کیڈٹوں کو آرا ایس ایس کے بارودی کارکن سمجھ کر انہیں پاکستان کو ہفتہ دس دن کے اندر شکست سے دوچار کرنے کے خواب دکھا رہا تھا اور بھول گیا تھا بھارت کی وہ فوج جو مقبوضہ کشمیر میں شیرخوار بچوں سے لے کر بوڑھوں تک نہتے اور بے بس کشمیریوں کے بھارت سے آزادی کے جذبے کو شکست نہیں دے سکی وہ ایٹمی قوت کے حامل پاکستان سے کیا جنگ کرے گی ۔ بھارت میں نریندر مودی اور بھارت کی فوج کو داخلی سطح پرچلنے والی آزادی کی تحریکوں کی طرف توجہ دینے چاہیے جس میں شہریت کے سیاہ متنازعہ قانون کی بھارت پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد مزید شدت آگئی ہے، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر توجہ حاصل کر چکا ہے ۔ بھارت سے باہر آباد سکھ خالصتان کی بھارت سے آزادی کیلئے اسی سال ریفنڈم کرانے جارہے ہیں بھارت میں سکھ اقلیت اس میں حصہ نہ بھی لے عالمی سطح پر سکھ ریفررنڈم میں خالصتان کی آزادی کے حق میں سو فیصد کامیابی کے بنیاد پر امریکہ و دیگر مغربی ممالک کے ذریعے بھارت میں ریفرنڈم کے انعقاد کی کوشش کر سکتے ہیں ۔ بھارت کے انکار پر خالصتان کی آزادی کی مسلح جدوجہد پھر سے زور پکڑسکتی ہے ۔ آسام و ناگالینڈ اور جھاڑ کھنڈ میں بھارتی فوج پہلے ہی مایوسی کا شکار ہے ۔ ان حالات میں نریندر مودی، اس کی سرکار اور بھارتی فوج کے کمانڈروں کو اپنی فوج کو داخلی جنگ کیلئے تیار کرنا چاہیے۔ رہ گئی پاکستان کی بات تو بھارت کا پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحانہ اقدام بھارتی فوج کیلئے موت کا پیغام ثابت ہوگا۔