کرونا وائرس چین پر امریکی وار

قاتل نمونیا کا وار ایسا کاری نہیں تھا جیسے کروناوائرس کو شاطر امریکیوں نے چین کے خلاف موثر ہتھیار بنا لیا ہے اور یہ گھناؤنا کھیل امریکہ اور اس کے حامی ممالک میں آزادیٔ اظہار کے نام پر ہورہا ہے۔ مہذب جاپانی کھلے بندوں چینی سیاحوں کو گندے، بے حس اوربائیوٹئیررسٹ قراردے رہے ہیں "چینیو! جاپان مت آؤ"ٹوئیٹر پر سب سے مقبول نعرہ ہے سنگاپور جیسی کثیر النسلی ریاست میں لاکھوں افراد نے حکومت سے تحریری مطالبہ کیاہے کہ چینیوں کو سنگاپورمیں داخلے سے روکا جائے۔ بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے ہانگ گانگ،جنوبی کوریااورویت نام میں دکانداروں اورکاروباری اداروں داخلی راستوں اوردروازوں پر لکھ کر لگا دیا ہے کہ چینیوں کو خوش آمدید نہیں کہاجائے گا، انہیں تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ہانگ گانگ چین کا حصہ ہے لیکن وہاں بھی مین لینڈ چین سے آنے والوں کو خوش آمدید نہیں کہا جا رہا۔ فرانس کے ایک علاقائی اخبار نے ’’ییلو الرٹ‘‘ کی شہ سرخی لگا دی جس پر شدید احتجاج کے بعد اخبار کو معذرت کرنا پڑی۔ اسی طرح ٹورنٹوکے سکول میں والدین نے حال ہی میں چین سے واپس آنے والے بچوں کو 17دن سکول میں آنے سے روکنے کی درخواست کی ہے۔ چین دنیا کے نقشے پر معاشی اورجنگی قوت بن کر اْبھررہا ہے کرونا وائرس کے ذریعے شاطر امریکیوں نے اسے اچھوت بنانے کے لیے کاری وار کیاہے ساری دنیا میں ہونے والی ورکشاپ اورکانفرنسوں میں چینی مہمانوں سے شمولیت بارے معذرت کرکے نہ تشریف لانے کی درخواست کی جارہی ہے۔

مختلف ائیرلائینز نے چین کے لیے پروازیں معطل کردی ہیں اورچین سے آنے والی پروازوں پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ چین مخالف مغربی ممالک کے بعد ایشیائی ہمسائے بھی امریکی مہم سے متاثر ہو رہے ہیں ملائیشیا ، فلپائن، روس اور ویت نام نے ووہان کے شہریوں کوویزے دینے سے انکارکردیا ہے فلپائن کے ایک رکن پارلیمان رالف ریکٹونے برملا کہا ہے کہ ہمیں فلپائن کے دروازے عارضی طورپر چینیوں پربند کردینے چاہئیں۔ بنکاک کے وہ شاپنگ مال جہاں چینی سیاحوں کی بھرمارہوتی تھی اب ویران پڑے ہیں۔ سیول،جنوبی کوریا میں امراکے علاقے میں آنکھیں خوبصورت بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرنے والے کلینکس سے کہاگیا ہے کہ اپنے چینی گاہکوں سے پاسپورٹ سے جنوبی کوریا میں آمدگی تاریخ چیک کرکے علاج شروع کریں ٹوکیو کے سوشی مچھلی کے ریسٹورنٹس نے بھی چینی گاہکوں سے معذرت کے بورڈ لگادیئے ہیں۔ ویت نام دارالحکومت کے وسط کے معروف ریسٹورنٹ نے معذرت نامہ لگایا ہے کہ ہم اپنے معزز چینی گاہکوں کی خدمت سے معذور ہیں۔

آسٹریلیا کے ایک اخبار نے اخلاقیات کاجنازہ نکالتے ہوئے۔ شہ سرخی لگادی،چینی وائرس آرہاہے پانڈے سے بچو، جس پر 40ہزار چینی نژاد باشندوں نے اخبار کے خلاف تحریری درخواست دی جس پر اخبار کو معذرت کرنا پڑی۔غلط بیانی اور افواہوں کا کاروبار بھی منظم طریقے سے عروج پر ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک یوٹیوب چینل نے دستاویزی فلم چلادی ہے جس میں دعوی کیاگیا ہے چین کے جراثیمی ہتھیاربنانے کے کارخانے سے کرونا وائرس لیک ہوا ہے اسی طرح یہ بے پر کی بھی اڑائی جارہی ہے کہ صدر 'شی'کے حکم پر سٹاک مارکیٹ میں اربوں ڈالر کے حصص کے کاروبار میں امریکی اورمغربی سرمایہ کاروں کو دیوالیہ کرکے لوٹ لیاگیا ہے۔ غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں چل رہی ہیں لیکن دوراندیش اورصابر چینی قیادت کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے منظم اور متحرک ہے کروناوائرس کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیئے گئے ہیں۔ پراپیگنڈا دم توڑ رہا ہے۔

امریکہ کرونا وائرس سے دنیا کو خوفزدہ کر کے خوف وہراس پھیلا رہا ہے امریکیوں نے کسی قسم کی مدد کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنا سفارتی عملہ نکالنا شروع کیا اور چینیوں پر سفری پابندیاں عائد کیں جس کا مقصد خوف و ہراس پیدا کرنا تھا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان (Hua Chunying) نے کہا کہ عالمی برادری سے توقع ہے کہ اس حوالے پرسکون ہوکر ردعمل ظاہر کریں گے جو سائنسی تحقیقات سے مطابقت رکھتا ہو گا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے جو کرونا وائرس جیسی وبا پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں 30 جنوری کو عالمی ادارہ صحت کے ہنگامی حالت نافذ کرنے بعد بھی امریکیوں نے تعاون کرنے کی بجائے خوف و ہراس پھیلانا بند نہیں کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے سابق وزیرِداخلہ سینیٹر رحمن ملک نے کرونا وائرس راز کو بے نقاب کر تے ہوئے دعویٰ کیا کہ چین پر امریکہ نے حیاتیاتی ہتھیار سے حملہ کیا ہے۔ یعنی کرونا وائرس دراصل امریکہ کی سازش ہے۔ یہ وائرس امریکہ نے چین میں پھیلایا ہے۔ سینیٹر رحمن ملک کے انکشاف کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس لئے بھی خارج از امکان نہیں کہ حیاتیاتی ہتھیار حقیقت ہیں اور امریکہ کا ’اعمال نامہ‘ بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔

پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار معاملے کا غیر جذباتی تجزیہ کرکے اپنے باشندوں کو افراتفری میں نکالنے کی بجائے بہترین احتیاطی تدابیر کے ساتھ چین میں رہنے کو ترجیح دی وہاں مقیم طلبہ نے بھی وڈیو پیغامات کے ذریعے اہل وطن کو یقین دلایا کہ چین میں سب اچھا ہے کوئی قیامت نہیں آئی۔ چینی دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان نے بتایا ہے۔ قائل نمونیا ،کروناوائرس پسپا ہورہا ہے اس ظالم وبا کا شکار ہونے والوں کی شرح اموات صرف 2 فیصد ہے جو ماضی کی وباؤں کے مقابلے میں بہت کم ہے شفاپانے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔ ہم کروناوائرس کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں ہماری جدوجہد کو عالمی ادارہ صحت اورعالمی برادری نے سراہا ہے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق 22ہزار افراد متاثرہوئے ہیں 425اموات ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی متعددی وباؤں میں ہزاروں لاکھوں افراد مارے گئے لیکن ان وباؤں کو کسی ملک سے منسوب نہیں کیا گیا یہ مغرب اور امریکہ کے دوہرے معیار اورمنافقانہ رویے ہیں کہ کروناوائرس کو 'چینی وائرس' قرار دے دیا گیا۔ 2009ء میں امریکہ میں وباپھوٹ پڑی جس سے ساری دنیا میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے لیکن اسے کسی نے 'امریکی وائرس' نہیں کہا۔

مغرب میں کرونا وائرس کے صرف 100کیس سامنے آئے ہیں اورچینی شہریوں کاداخلہ بند کردیا گیا ہے اور چینی طلبہ کو بدسلوکی کا نشانہ بنایاجارہا ہے ڈنمارک میں کروناوائرس کا ایک بھی مریض نہیں ہے لیکن کسی مصورنے 'سرخ وائرس' اورچینی جھنڈے کے ساتھ تصویربنا دی ہے ڈنمارک کے وزیراعظم نے اسے آزادی اظہارقراردے کر معذرت کرنے سے انکارکردیاہے۔ یہ آزادی اظہار کا معاملہ نہیں ہے چین کے خلاف تعصب کا گھناؤنا اور منافقانہ کھیل ہے جس کے شاطر اورچال باز کھلاڑی بے نقاب ہوچکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) کے سربراہ کہہ چکے ہیں کہ

This is the time for facts, not fear. This is the time for science, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma.

انسانیت کے خلاف جراثیمی ہتھیاروں کا استعمال بھی امریکہ نے کیا اور اپنے لے پالک حکمرانوں سے کرایا جس میں صدام کا کردوں اور ایران کے خلاف جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال خود شاطر امریکی اعتراف کر چکے ہیں۔ اسی طرح ’ایڈز وائرس‘ کے بارے میں سابق سویت یونین اور بھارت کے سائنسدانوں کا اصرار تھا کہ یہ امریکی شیطانی ذہن کی تخلیق ہے۔ امریکی لیبارٹریوں میں پروان چڑھنے والے اس وائرس کا مقصد انسانی آبادی کو ایک خاص حد میں رکھنے کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ڈینگی وائرس بھی لاہور کی ایک لیبارٹری میں پیدا ہوا جس کی حملے کی صلاحیت کو جانچا اور پرکھا جارہا ہے ورنہ خوشبودار باسمتی چاول کے لئے شہرت والے وسطی پنجاب کے زرخیز اضلاع میں لاکھوں ایکٹر رقبے پر صاف پانی کھڑا ہوتاہے لیکن وہاں ڈینگی مچھر پیدا نہیں ہوتا کہاجاتا ہے کہ محدود علاقے میں بروئے کار ڈینگی کا اصل ہدف لاہور چھاؤنی میں مقیم فوجی جوان تھے

مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور عمران خان چین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پروازیں بحال ہورہی ہیں قاتل نمونیا کرونا وائرس پسپا ہورہا ہے ۔