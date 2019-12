سی ۔ پیک ، قومی سیاست اور لندن برج حملہ…

شیئر کریں:

شاہراہ ریشم اور شاہراہ قراقرم کے بارے میں ایک خاص بات جسے سیاح بھی بُھول کر غلط فہمی کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ شاہراہ ریشم اور شاہراہ قراقرم ایک نہیں بلکہ دو مختلف شاہرائیں ہیں جن کے مختلف راستے ہیں۔شاہراہ ریشم اُن راستوں کا نام ہے جو چین سے وسط ایشیاء کے ذریعے یورپ کی تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ شاہراہ قراقرم وہ سڑک ہے جو شاہراہ ریشم کے بعض حصوں پر تعمیر کر کے تجارت کو فروغ دیا گیا ہے۔ اِس شاہراہ کا آغاز حویلیاں سے ہوتا ہے جو حسن ابدال، بٹگرام ، گلگت ، ہنزہ، بشام اور چلاس سے ہوتی ہوئی درہ خنجراب سے چین میں داخل ہوجاتی ہے۔کرنل سید ندیم صاحب کی تحقیق کے مطابق South China Sea چین کے جنوب میں واقعہ ا یک ایسا سمندر ہے جو 355 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 16 ویں صدی عیسوی میں پُرتگیزی جہاز رانوں نے اسے بحیرہ حین CHINA ADEANAE کا نام دیا تھا۔ بنیادی طور پر اس خطے میں کئی ممالک کے مفادات وابستہ ہیں جو باالعموم متصادم ہو رہے ہیں جبکہ یہاں کے جزائر کی ایک الگ طویل داستان ہے۔ اسی تناظر میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازعہ پہلے ہی دبائو کا شکار ہے جبکہ د یگر کئی ممالک بھی بحیرہ چین میں اپنی فوجی نقل و حرکت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ’’بیجنگ‘‘ اس وقت پورے بحیرہ جنوبی چین کا دعویدار جبکہ فلپائن، ویت نام، ملائشیا اور برونائی بھی اس بحیرہ پر اپنا حق رکھنے کا دعویٰ کئے ہوئے ہیں یاد رہے کہ بحیرہ چین میں 7 دریا گرتے ہیں…

اب جہاں تک ONE BELT ONE RD اور CPEC کا تعلق ہے تو ون بیلٹ روڈ کا آغاز 2017ء میں عوامی جمہوریہ چین کے صدر نے 28 ممالک کے منعقدہ ایک عالمی فورم میں شامل رہنمائوں کی موجودگی میں کیا توجہ طلب بات یہ ہے کہ BELT AND ROAD میں شامل ONE RD میں دو سمتیں ہیں جن میں پہلی چین کی ساحلی بندرگاہوں سے یورپ تک اور دوسری چین کی ساحلی بندرگاہوں سے بحیرہ جنوبی چین کے SOYTH PACIFIC OCEAN تک پہنچتی ہے جن راہداریوں کا آغاز چین سے ہوا ہے وہ مختلف زمینی اور بحری راستوں سے گزرتی ہیں چھٹی اور اہم ترین راہداری ہی وہ سی ۔ پیک ہے جسے چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے۔

اس منصوبے کی لاگت تقریباً 62 ارب امریکی ڈالر ہے اس راہداری سے صوبہ شجیانگ سے گوادر بندرگاہ ، ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تجارتی سامان کم سے کم وقت میں بھجوایا جا سکے گا جو چین اور پاکستان کی دیرینہ اور قابلِ اعتماد دوستی کا مظہر ہے۔ اس منصوبہ سے چین اور پاکستان میں مزید خوشحالی اور لازوال دوستی کو مزید استحکام ملے گا۔ مگر افسوس! امریکہ کو پاک چین یہ اقتصادی ترقی قطعی بھا نہیں رہی اگلے روز امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ELLIS WELLS کا پاکستان کو یہ درس دینا کہ ’’سی پیک‘‘ منصوبے پر امریکہ کو بعض تحفظات ہیں۔ اس سلسلہ میں پاکستان کو چین سے کئی سوال کرنا ابھی باقی ہیں۔ پاکستان کو اپنے مفادات عزیز رکھنے چاہیں … کیونکہ ’’سی پیک‘‘ چین کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے مفاد میں نہیں۔ انکا کہنا تھا کہ منصوبے میں شفافیت ہونی چاہیے تاکہ کرپشن کے فروغ پر قابو پایا جا سکے۔ WELLS کی تقریر سے یہ اندازہ لگانا کہ سی ۔ پیک منصوبے کی کامیابی پر امریکی حکام کس قدر متفکر ہیں قطعی دشوار نہیں۔ چینی سفیر کی جرأت رندانہ کو سلام جس نے کرپشن کے امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے سے امریکہ آئندہ محتاط رہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا سی ۔ پیک پر اظہار خیال کرنے سے قبل WELLS تھنک ٹینک کو یہ بھی آگاہ کر دیتیں کہ پاکستان پر آنے والے معاشی اور اقتصادی مشکل حالات میں امریکہ اب تک کتنا ساتھ دے چکا ہے ؟ اب جب پاک چین تجارتی ترقی کی راہیں مزید استحکام پذیر ہونے جا رہی ہیں تو امریکہ کی جانب سے منفی ردعمل کا ا ظہار ہونا شروع ہو گیا ہے؟ جو بلاشبہ پاکستان ایسے آزد اور خودمختار ملک کی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے۔

آئیے اب اپنے ’’قومی کرتوتوں ، پر بھی ایک نظر دوڑاتے چلیں، ہر بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے۔اب دیکھیں ناں! زرعی، اسلامی اور ایٹمی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں ’’ٹماٹروں‘‘ کا بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ٹماٹر کیا اتنی مہنگی سبزی ہے جسے اگانے کیلئے قرضہ درکار ہے؟ یہ تو ایسی سبزی ہے جسے اُگانے کے لئے کسی مخصوص کھاد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ انگلستان میں مفت ''HORSE CAN POST'' سے لوگ اپنے GARDENS میں ہالینڈ اور اٹلی کے ٹماٹر بڑی تعداد میں اُگا کر ہمسایوں کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اور ایک ہم ہیں کہ ’’کوٹھے‘‘ اور کوٹھیوں کے باغات اور احاطوں سے یہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے۔اسے آسان لفظوں میں ’’اگر ٹماٹر سیاست‘‘ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔کِس قدر قابلِ شرم بات ہے کہ وہ پاکستان جِسے عمران خان ’’ریاست مدینہ‘‘ بنانے کی جانب گامزن ہیں وہاں ابھی تک ’’ڈینگی‘‘ اور پاگل کتوں کے کاٹنے کی ادویات دستیاب نہیں۔ اِدھر لندن میں 28 سالہ برطانوی شہری عثمان کوجو 2012ء میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ بم حملے کی منصوبہ بندی کے جرم میں جیل کاٹ چکا تھا لندن برج پر 3 افراد کو چاقو کے وار کر کے 2 افراد ہلاک اور 3 افراد کو زخمی ار موت کے گھاٹ اتارنے کے جرم میں پولیس نے موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دہشت گردی کے جرم میں سزا کاٹنے والا عثمان دسمبر 2018ء میں رہا ہوا تھا جس کی تمام تر معلومات پولیس حکام کے پاس موجود تھیں۔ اسلام کیس بھی بے گناہ کو مارنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اس لیے اسلام میں دہشت گردی کوحرام قرار دیا گیا ہے۔