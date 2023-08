کابل: پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے افغانستان ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. ون ڈے سیریز میں ٹیم کی قیادت حشمت اللہ شاہدی کریں گے۔

18 رکنی اسکواڈ میں راشد خان، محمد نبی، رحمان اللہ گرباز شامل ہیں، ابراہیم ذدران، نجیب اللہ، نور احمد، مجیب ارحمان بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔

Here's Afghanistan Squad for the three-match ODI series against @TheRealPCB, scheduled for August 22 to 26 in Sri Lanka. ????



More: https://t.co/xyMDNLhxnV #AfghanAtalan | #AFGvPAK | #ByaLobaGato | #SuperCola