رمضان کے بعد امن مذاکرات کے ذریعے مکمل سیز فائر کا حصول بڑا مقصدہونا چاہئے،ٹویٹ

سینیٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر اور سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کی چیئرپرسن شیری رحمان نے کہا ہے کہ یمن میں سات سالہ جنگ کے بعد سیز فائر ہونا خوش آئند ہے، اس جنگ میں چار لاکھ افراد ہلا ک ہو چکے ہیں۔بدھ کے روز سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ رمضان کے بعد امن مذاکرات کے ذریعے مکمل سیز فائر کا حصول سب سے بڑا مقصدہونا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ تین کروڑ یمنی لوگ اس وقت مصیبت زدہ ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہاکہ یہ دنیا کا بدترین بحران ہے۔

The ceasefire in Yemen after 7 years of war which has taken 400,000 Yemenis lives is welcome.The goal after this Ramzan truce is a complete ceasefire after peace talks. With 30 million Yemenis afflicted & in need of humanitarian aid this is indeed the gravest crisis in the world