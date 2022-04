عوام ہمیشہ ملک کی خودمختاری اور جمہوریت کے محافظ ہوتے ہیں، وزیراعظم عمران خان

ہمیشہ عوام ہی ملک اورجمہوریت کا دفاع کرنے کیلئے سب سے مضبوط محافظ ہوتے ہیں،ٹویٹ

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اورجمہوریت پرہونے والے سب سے بڑے حملے کے خلاف عوام باہرنکلیں۔وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹرپربیان میں کہا کہ پاکستان کی سلامتی اورجمہوریت پرمقامی میرجعفراورمیرصادق کی مدد سے ہونے والے حملے کیخلاف ملک کے دفاع میں عوام باہرنکلیں۔انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عوام ہی ملک اورجمہوریت کا دفاع کرنے کے لئے سب سے مضبوط محافظ ہوتے ہیں۔

The people are always the strongest defenders of a country's sovereignty & democracy. It is the people who must come out & defend against this latest & biggest assault on Pakistan's sovereignty & democracy by a foreign power thru local collaborators -- our Mir Jafars & Mir Sadiqs