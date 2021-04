کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ہورہی ہے، اسد عمر

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہاہے کہ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ہورہی ہے۔سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ کورونا کے گذشتہ دو ہفتے کے اثرات کے باعث اموات کی تعداد کچھ عرصے تک زیادہ رہے گی،کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ہورہی ہے۔انہوں نے کہا کہ کورونا ایس او پیز پر عمل کریں، محفوظ رہیں۔

Increased restrictions, broader lockdowns & stronger sop enforcement starting to have effect. Initial signs of positivity slowing. However, due to momentum of last 2 weeks patients on critical care & mortality will stay at high levels for some time. Please follow sop's & be safe