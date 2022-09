اداروں کو بدنام کرنے کیلئے عمران نیازی کی نفرت انگیز باتیں بڑھ رہی ہیں : وزیراعظم 

تفصیلات کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ اب عمران خان مسلح افواج اور ان کی قیادت کے خلاف براہِ راست کیچڑ اچھالنے اور زہریلے الزامات عائد کرنے میں ملوث ہیں۔وزیرِ اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران نیازی کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو تباہ اور کمزور کرنا ہے۔

Imran Niazi’s despicable utterances to malign institutions are touching new levels every day. He is now indulging in direct mud-slinging & poisonous allegations against Armed Forces & its leadership. His nefarious agenda is clearly to disrupt & undermine Pakistan.