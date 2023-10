شیئر کریں:

لاہور(کامرس رپورٹر) اقوامِ متحدہ کے Sustainable Development Goals میں کیے گئے متعدد مو¿ثر اقدامات کی پذیرائی حاصل کرتے ہوئے سپیریئر یونیورسٹی نے اقوامِ متحدہ کی ”اکیڈمک امپیکٹ“ کی فہرست میں Implementation of the SDGs in Higher Education Institutions Best Practices کے حوالے سے پاکستان کی واحد نمائندہ یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اقدامات ہیںسپیریئر یونیورسٹی کو اقوامِ متحدہ کی اس برس کی ”اکیڈمک امپیکٹ“ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی نے یہ اعزاز دنیا بھر کی 25 نامور ترین یونیورسٹیز کے ہمراہ حاصل کیا ہے جبکہ پاکستان بھر سے اس فہرست میں شامل ہونے والی واحد یونیورسٹی ہے جس نے عالمی برادری میں پاکستان کا پرچم ایک مرتبہ پھر بلند کرنے کا فخرحاصل کیا ہے۔