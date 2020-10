محبت کے ہیں نرالے رنگ ڈھنگ

شیئر کریں:

فیض (مراکش)کے نظاروں سے اپنے قلب و نظر کو’’فیضیاب‘‘کرنے کے بعد ہم اُومولود(گائڈ)کی معیت میںایک گائوں میدلت (Midelt)کی سیر کو روانہ ہوئے۔موسم اس روز بہت سہانا تھا۔لہٰذا ہماری باسی کڑی میں ابال آگیا اور طبیعت،یک طرفہ طور پرسہی ،بے تحاشا رومانس پر مائل ہوگئی۔ہم نے اُومولود سے پوچھا ’’مسٹر، تم نے اپنے لیے کسیSweetheart( یارِ جانی)کا انتخاب کیا یا نہیں؟‘‘اُومولود نے جواب دیا’’نہیں۔‘‘ہم نے اسے مشفقانہ نصیحت کی’’بھائی،تم ماشائَ اﷲ جوان ہو،اسمارٹ ہو،تعلیم یافتہ ہو،برسرِ روزگار ہو،اب تک تو تمھاری زندگی میں کسی کو آجانا چاہیے تھا۔‘‘اُومولود بولا’’وہ تو آگئی،میری منگنی ہوچکی ہے۔‘‘ ’’پھر تم نے میرے پہلے سوال کا جواب نفی میں کیوں دیا تھا؟‘‘ہم چکرا گئے۔’’اس لیے کہ‘‘اُومولود نے وضاحت کی’’Sweetheartکا انتخاب یورپ والے کرتے ہیں۔یہ افریقہ ہے۔ہم لوگ محبت کے لیے جگراستعمال کرتے ہیں۔جس سے محبت کرتے ہیںاُس سے کہتے ہیں’تم نے میرا جگر چرا لیا ہے۔‘ویسے آپ ایشیائی لوگوں کی محبت کا مرکز کیا ہوتا ہے؟‘‘ہم نے کہا’’ لبلبہ‘‘۔اُومولود نے پوری سنجیدگی سے کہا’’یہ تو بہت چھوٹا عضو ہوتا ہے؟‘‘ہمیں اس کی معصومیت پر ہنسی آگئی اور اسے بتایا کہ ہمارے عاشق کے پاس اپنے محبوب کو اپنی جان کے ساتھ باحفاظت رکھنے کے لیے تین’’اپارٹمنٹس‘‘ہوتے ہیں۔’’تین؟‘‘اُومولود چیخ اٹھا۔ہم نے کہا’’بے شک__دل،جگر اور آنکھیں۔‘‘اسے یقین نہیں آرہا تھا لہٰذا ہم نے موضوع بدل دیا لیکن اپنے صاحبِ ذوق قارئین کی تفریحِ طبع کی خاطر ہم اپنے موقف کو چنددلائل و نظائر سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ؎

دل:

میں نے تم کو دل دیا، تم نے مجھے رسوا کیا

میں نے تم سے کیا کیا اور تم نے مجھ سے کیا کیا

(مومنؔ)

جگر:کبھی ہمارا عاشق اپنے محبوب کی تواضع کے لیے اپنے جگر کو خون کردیتا ہے ؎

قطرۂ خونِ جگر سے کی تواضع عشق کی

سامنے مہماں کے جو تھا میسّررکھ دیا (داغؔ)

آنکھیں:کبھی عاشق کی آنکھیں محبوب کا مسکن بنتی ہیںجہاں قیام کی وہ اُسے بڑی ترغیبیں دیتا ہے اور ہر آسائش کا یقین دلاتا ہے ؎

مزا برسات کا چاہو مری آنکھوںمیں آبیٹھو

سیاہی ہے،سفید ی ہے،شفق ہے،ابرِباراں ہے

کبھی عشق کا دورہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عاشقِ زاردل اور جگر دونوں کو برروئے کارلاتا ہے ؎

پھر مجھے دیدۂ تریاد آیا

دل جگر تشنۂ فریاد آیا (غالبؔ)

کبھی ہمارا عاشق بڑی فراخ دلی سے محبوب کواپنی آنکھوں اوردل دونوں میں رہائش کی پیشکش کردیتا ہے اورکبھی اس کا محبوب بلااجازت ہی ان دونوں’’اپارٹمنٹس‘‘میں دندناتا پھرتا ہے ؎

ہمارا دل ہماری آنکھ دونوں ان کے مسکن ہیں

کبھی اُس گھر میںجا دھمکے،کبھی اِس گھر میں آنکلے

(رنجورؔ عظیم آبادی)

عشق جب دیوانگی کے درجے میں داخل ہوتا ہے تو عاشق اپنے سارے غیر منقولہ اثاثے اپنے محبوب کے نام وقف کردیتا ہے ؎

دونوں آنکھیں،دل ،جگر ہیں،عشق ہونے میں شریک

یہ سب اچھے رہیں گے مجھ پر الزام آئے گا

(رشید لکھنوی)

دیارِ عشق کی رِیتیں بڑی نرالی ہیں۔ہمارا عاشق اپنے محبوب کے لیے گُل،گُل بدن، چاند،حُسن،یوسف اور بُت جیسے استعارے استعمال کرتا ہے ؎

پتّا پتّا بُوٹا بُوٹا حال ہمارا جانے ہے

جانے نہ جانے گُل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

(میرؔ)

بسا ہے کون ترے دل میں گل بدن اے دردؔ

کہ بُو گلاب کی آتی ہے ترے پسینے سے

(دردؔ)

اے حشرؔ دیکھنا تو یہ ہے چودھویں کا چاند

یا آسماں کے ہاتھ میں تصویر یار کی

(آغاحشرؔ کاشمیری)

حُسن کو حُسن بنانے میں مرا ہاتھ بھی ہے

آپ مجھ کو نظر انداز نہیںکرسکتے

(رئیس فروغ)

بے بہا حُسن کا اس کے نہ بنے گا سودا

میرے یوسف سے کھڑے ہوں گے خریدار جدا (آتشؔ)

کعبے کا ارادہ کیے نکلے تو ہیں گھر سے

آجائے وہ بُت سامنے اِس دم تو مزا ہو (تسلیمؔ لکھنوی)

اور جب محبوب کے معاندانہ رویے پر عاشق کا میٹر گھومتا ہے تو وہ اُسے دشمنِ دل، دشمنِ جاں،دشمنِ دیں،دشمنِ ایماں،کافر،ظالم اور خانہ برانداز جیسے غیر پارلیمانی القاب سے نوازتا ہے ؎

مہرباں ہوجائے اک عالم ہمارے حال پر

آپ جیسا دشمنِ دل مہرباں کوئی نہ ہو

(عزیزوارثی)

وہ دشمنِ جاں،جان سے پیارا بھی کبھی تھا

اب کس سے کہیں کو ئی ہمارا بھی کبھی تھا

(فرازؔ)

دشمنِ دیں،دشمنِ جاں،دشمنِ امن و سکوں

ایک دوکا ذکر کیا سارے کے سارے ہوگئے

(گلزاردہلوی)

ہو تُو عاشق سونچ کر اُس دشمنِ ایمان کا

دل نہ کر جلدی کہ جلدی کام ہے شیطان کا (ذوقؔ)

چتونوں سے ملتا ہے کچھ سراغ باطن کا

چال سے تو کافر پر سادگی برستی ہے

(یگانہ یاسؔ چنگیزی)

دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم

بستی بسنا کھیل نہیں،بستے بستے بستی ہے (فانیؔ)

گل پھینکے ہے عالم کی طرف بلکہ ثمربھی

اے خانہ براندازِ چمن کچھ تو اِدھر بھی(سوداؔ)

محبت کے انداز ہرملک میں انوکھے ہیں۔نائیجریا کے لوگ اپنے چاہنے والے/والی کو شیر/ شیرنی کہتے ہیں۔چینی لوگ اپنے محبوب کو پیارسے’’چھوٹا سا پلّا‘‘کہتے ہیں۔ہمارا کوئی چاہنے والا ہمیںایسے کہہ دے تو ہم دھڑسے اپنا دیسی اور پسندیدہ قومی جملہ بول کر حساب بے باق کردیں یعنی’’جوکہتا ہے،وہی ہوتا ہے۔‘‘ہاں،جرمنی والے اس ضمن میں زیادہ خوش ذوقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب کو Little Treasure(چھوٹا خزانہ)کہہ کر پکارتے ہیں۔جاپانی، اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ جسے چاہتے ہیں اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں میں بدل دیتے ہیں۔چنانچہ ایک جاپانی ضرب المثل کے مطابق عاشق کو اپنے محبوب کے چہرے پر پائے جانے والے چیچک کے داغ بھی گالوں کے خوبصورت گڑھے(Dimples)نظر آتے ہیں۔فرانس میں کسی زمانے میں چاہنے والوں کے گھر آمنے سامنے ہواکرتے تھے۔وہ کھڑکیوںسے ایک دوسرے کو پکارکر اظہارِ محبت کرتے۔اگر کسی وجہ سے موصوف اپنی’’موصوفہ‘‘سے بدظن ہوجاتے تو اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کرکے اسے پیغام دیتے کہ ؎

ہم اک دوسرے سے خفا ہوکے دیکھیں

بہت مل چکے اب جدا ہوکے دیکھیں

اسی طرح سے ٹھکرائی ہوئی عورتیں ایک جگہ مل کر آگ روشن کرتیں اور اپنے اپنے بے وفا مردوں کے تحفے(شاید گھٹیا ہوتے ہوں گے)اورتصویریں جلادیتیں۔وہ مردوں کو گالیاں اور کوسنے بھی دیتیں۔جب اس قسم کے واقعات بے قابو ہوگئے توفرانس کی حکومت کو پابندی لگانی پڑی کہ شہری اپنے ذاتی معاملات کو سڑکوں پر نہ لائیں۔انگریزی کا ایک محاورہ ہے"Wearing your heart on your sleeve"یعنی اپنے جذبات کا بے دھڑک اظہار کرنا۔جنوبی افریقہ کے لوگ اس پر لفظ بہ لفظ عمل کرتے ہیں۔وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام اپنی قمیص کی

آستین پرلکھ کر ظاہر کردیتے ہیں(جب پیارکیا تو ڈرنا کیا۔)ہم اپنے اب تک کے لکھے کو’’ جملۂ معترضہ‘‘کہیں گے(اگرچہ یہ تو پورا دفتر بن گیا)۔صاحب،بات یہ ہوئی کہ اُس دن کے ماحول اور گفتگوپر لکھتے ہوئے ہم ذہنی طورپر ایک بار پھر وہیں پہنچ گئے تھے لہٰذامیدلت(Midelt)کی سیر اگلی مرتبہ کرائیں گے۔