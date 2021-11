فہد مصطفی نے وہاب ریاض کی فرمائش پوری کردی

معروف اداکار فہد مصطفی نے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی وہاب ریاض کی فرمائش پر انہیں انوکھے تحفے بھیج د یئے۔وہاب ریاض نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے ۔ پوسٹ میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وہاب ریاض نے اداکار سے ایک فرمائش کی جس کے بعد فہد مصطفی نے انکی فرمائش پوری کردی۔ انہوں نے وہاب ریاض کو تحفے میں تکیہ، بلینکٹ اور گدا بھیج دیا۔ وہاب ریاض نے تحفے ملنے کے بعد اداکار فہد مصطفی کا شکریہ ادا کیا۔

Thank you @fahadmustafa26 bhai for the mattress, pillow and the blanket. You’re love!!❤️ pic.twitter.com/65gkHjw20f