 گونرسری پراجیکٹ کے  تحت 1لاکھ پودوں کا عطیہ 

شیئر کریں:

کراچی ( کامرس رپورٹر) گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ ( GO) نے اپنے ’’GO نرسری پراجیکٹ پروگرام‘‘ کے تحت نے اپنے ریٹیل آئوٹ لیٹس، ڈپوز کے ساتھ ساتھ حکومتی، غیر حکومتی اور تعلیمی اداروں میں 100,000 پودے لگائے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خالد ریاض، سی ای او،GO نے کہا ’’ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے انتہائی متاثرہ ممالک میں شامل ہے ۔ بحیثیت قوم یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری کہ ہم پائیدار اقدامات اٹھائیں۔انہوں نے مزید کہا’’ GO کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے کیلئے ہمیشہ ہی پرعزم رہا ہے اور سرسبز پاکستان کیلئے حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ہم پاکستان کو سرسبز اور صحت مند پاکستان کیلئے پورے پاکستان میں انتہائی مستعدی سے اپنا کردار ادا کرنے کیلئے پرعزم ہیں اور ہمارے ڈیلرز نے بھی GOنرسری پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔جاری سیزن میں GO نے متعدد تعلیمی اداروں ، حکومتی/ غیر حکومتی اداروں ، کامرس کالج، ساہیوال، گورنمنٹ ڈگری کالج برائے گرلز، دیپالپور ، گورنمنٹ ڈگری کالج، عارف والا، ڈی پی او آفس، وہاڑی کے پی کے پولیس، پاکستان رینجرز ( پنجاب ) ، فورٹ عباس اور سول ہسپتال ہڑپہ کو 95,000 پودے عطیہ کئے ہیں۔ عالمی موسمیاتی تبدیلی میں تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے۔ GOکے پروگرام GOنرسری کا مقصد ہوا کے معیار کو بہتر بنانے اوردنیا کو درپیش موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دینا ہے ۔