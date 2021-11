نیویارک میں نعرۂ رسالت ؐ اور کالعدم آئی ایل پی سے معاہدہ

شیئر کریں:

معزز قارئین ! یوں تو،وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دَور میں 1974ء میں ( احمدیوں ) قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیدیا گیا تھا لیکن اِسکے باوجود مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں میں نعرۂ رسالت ضرور لگاتی ہیں اور بعض جلسوں میں یہ تین نعرے لگائے جاتے ہیں ۔ ’’-1 نعرہ تکبیر، -2 نعرہ رسالت ؐ اور -3 نعرۂ حیدری ۔‘‘ جواب میں جلسہ گاہوں میں اللہ اُکبر یا رسول ؐ اللہ اور یا علیؓ ‘‘کے نعرے بلند کرتے ہیں ۔ ’’کالعدم تحریک لبیک پاکستان ‘‘ اور دوسری مذہبی جماعتیں ’’ یوم ختم نبوت‘‘ بھی مناتی ہیں اور اُنکے جلسوں ، جلوسوں میں نعرۂ رسالتؐ کے جواب میں یا رسول اللہؐ کے نعرے بلند ہوتے ہیں ۔

’’گستاخانہ خاکوں پر احتجاج !‘‘

ماہ اپریل 2021ء میں دُنیا بھر میں ( خاص طور پر پاکستان میں ) ایک فرانسیسی میگزین میں شائع کئے جانیوالے گستاخانہ خاکوں پر سخت احتجاج کِیا گیا ۔ 10 رمضان اُلمبارک 23 اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں ’’ناموس رسالت‘‘ کی قرارداد نہ ہونے پر بہت ہنگامہ ہُوا۔ اپوزیشن بلکہ حکومتی ارکانِ قومی اسمبلی نے بھی "Speaker`s Dice" کا گھیرائو کرلِیا۔ 20 سے زیادہ حکومتی ارکان نے بھی مظاہرہ کِیا۔ ایوان میں ’’ تاجدارِ ختم نبوت ؐ ،غلامی ٔرسول ؐ میں موت بھی قبول ہے ‘‘ کے نعرے لگائے گئے لیکن پاکستان میں فرانسیسی سفیر سے متعلق قرارداد پر بات نہ ہو سکی، ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے وقفہ سوالات جاری رکھنے پر اصرار کِیا لیکن کارروائی بمشکل 25 منٹ چل سکی، پھر اجلاس غیر معینہ مدّت کیلئے ملتوی کرد ِیا گیا۔

"Real Uncle Sam!"

معزز قارئین ! 25 اپریل 2021ء کو’’ نوائے وقت ‘‘ میں میرے کالم کا عنوان تھا ۔’’Real Uncle Sam is France?‘‘ ۔ ’’ تحریک لبیک کا دھرنا ‘‘ کے موضوع پر مَیں نے لکھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے فرانسیسی میگزین میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر "Emmanucel Macron" کی جانب سے اُسے ’’ آزادیٔ اظہار ‘‘ قرار دینے پر کئی دِن تک پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج مظاہرہ کِیا گیا کئی پولیس والے اور بیگناہ شہری شہید ہُوئے۔ بہت سے شہری تشدد کا شکار ہُوئے۔ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک میں ایک معاہد ہ بھی ہُوا، تحریک کو کالعدم بھی قرار دِیا گیا، کئی عہدیداروں کو گرفتار اور پھر رہا کِیا گیا۔ بہرحال قانون کو تو حرکت میں آنا ہی پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ’’ پاکستان میں موجود فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے ‘‘۔

’’ رُبرُوئے سُپر پاور ، نعرۂ رسالت ؐ !‘‘

21 سے 27 ستمبر 2019ء تک وزیراعظم عمران خان نے دُنیا کی واحد "Superpower" امریکہ کے دورے کے دَوران دُنیا کی اہم 70 شخصیات سے ملاقاتوں کا ریکارڈ قائم کردِیا تھا ، جن میں صدر "Donald Trump"، برطانوی وزیراعظم "Boris Johnson"، جمہوریہ ترکیہ کے صدر طیب اردوان ، ملائیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد ، ایرانی صدر حسن روحانی، روسی وزیر خارجہ "Sergey Lavrov" اور نیوزی لینڈ کی وزیراعظم "Jacinda Ardern" بھی شامل تھے۔ 30 ستمبر 2019ء کو میرے کالم کا عنوان تھا ۔ ’’ رُ برُو ئے سُپر پاور وزیراعظم پاکستان ؔکا ، نعرہ رسالت ؐ !۔

مَیں نے لکھا تھا کہ ’’ پاکستان کے وزرائے اعظم اور صدور میں سے جناب عمرا ن خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہیں بلکہ (مسلم ممالک کے سربراہوں میں بھی) جو اِن ملاقاتوں میں باہمی مذاکرات اور مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہُوئے ’’ہمہ رُوح و ہمہ تَن ‘‘ ۔ نعرۂ رسالت ؐ بلند کرتے رہے؟

اِیں سعادت ، بزورِ باز ونیست!

تانہ بخشد ، خُدائے بخشندہ !

مصّور پاکستان علامہ اقبال نے عرصہ ہُوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان حکمران کو ایک انقلابی پیغام دِیا تھا کہ…

قوتِ عشق سے ہر پَست کو بالا کردے!

دہر میں اسمِ محمدؐ سے ،اُجالا کردے!

’’ کالعدم تحریک لبیک سے معاہدہ ! ‘‘

آخر کار31 اکتوبر 2021ء /24 ربیع الاوّل 1443ء کو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نیازی کی حکومت اور ’’ کالعدم تحریک لبیک پاکستان ‘‘ کے امیر سعد حسین رضوی صاحب کی تنظیم میں ’’ معاہدہ ‘‘ ہو گیا جسے حکومت اور ’’ کالعدم تحریک لبیک پاکستان ‘‘ کے مخالفین کی طرف سے ’’خفیہ معاہدہ ‘‘ کا نام دِیا جا رہا ہے حالانکہ وزیراعظم، بعض وفاقی وزراء اور معاہدے کے علمبردار (یا ثالث) سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان پروفیسر مفتی منیب اُلرحمن ، اِس معاہدے کو اسلام اور پاکستان کی فتح قرار دے رہے ہیں ۔

’’ عید ِ غدیر کا تہوار ! ‘‘

معزز قارئین ! جب 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو ’’ غدِیر خُم‘‘ کے مقام پر حضور پُر نورؐ نے حضرت علی مرتضیٰؓ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ ٔ کرام ؓ سے خطاب کرتے ہُوئے اُنہیں ’’ اعلان ِ ولایت علیؓ ‘‘ کی بشارت دِ ی تھی۔ اِس لحاظ سے اہل ِ پاکستان کیلئے 18 ذوالحجہ (30 اگست 2018ء ) کو یہی مبارک دِن تھا جب وزیراعظم جناب عمران خان نے اپنے ساتھی وزراء (وزیرخارجہ جناب شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع جناب پرویز خٹک ، وزیر خزانہ جناب اسد عمر، وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری اور وزیرمملکت برائے امور خارجہ جناب شہریار آفریدی ) سمیت ، "G.H.Q" راولپنڈی میں وطن عزیز کی ’’عسکری قیادت ‘‘ ( جنرل قمر جاوید باجوہ) اور اُنکے نائبین سے 8 گھنٹے تک ملاقات کی تھی ۔

"On One Page....!"

اُسی روز 30 اگست 2018ء کو وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ ’’ حکومت اور پاک فوج ایک ہی "Page" پر ہیں اور ایک ہی "Book" پر۔ یعنی ’’ One Page and One Book‘‘ ۔ بہر حال 31 اکتوبر کو وزیراعظم عمران خان اور ’’کالعدم تحریک لبیک پاکستان ‘‘ کا معاہدہ تو ہوگیا ہے ، جسے میڈیا میں ’’ خفیہ معاہدہ ‘‘ بھی کہا جا رہا ہے ۔ یہ بھی درست ہے کہ ’’ حکومت اور پاک فوج ایک ہی "Page" پر ہیں ۔ وزیراعظم عمران خان کی اتحادی جماعتیں تو اُن کے ساتھ ایک ہی "Page" پر ہیں لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اور فواد چودھری صاحب کے "Page" کے بارے کچھ نہیں کہا جاسکتا ؟ اہم بات یہ ہے کہ ’’ وزیراعظم عمران خان اور حکومت کی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں ؟

…………………( جاری ہے )