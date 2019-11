میں پاکستان ہوں

شیئر کریں:

یہ خوب صورت کائنات اللہ کریم کی مرضی سے وجود میں آئی اور میں پاکستان وجہ تخلیق کائنات کی مرضی سے وجود میں آیا۔ اور دنیا کا واحد ملک جس کی بشارت اللہ کے نبیﷺ نے پہلے ہی دے دی تھی۔جب آپ ﷺنے ہند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔میرے خلاف عالمی کافرانہ نظام اور اس کے ایجنٹ سازشیں بھی کریں گے اسی لئے مجھے دنیا کی جدید ایٹمی طاقت بھی بنا دیا او ر سازشوں کے باوجود میں اسلام کا قلعہ بھی ہوں۔جب علامہ اقبال کے ذریعے میرے وجود کو دنیا کے نقشے پر نمودار کرنے کی نوید قائد اعظم محمد علی جناح کو دی گئی اور آپ نے جب برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر میرے وجود کی ضرورت پر کام شروع کیا تو پھر سازشوں نے قائد اعظم کو مایوس کیا اور آپ انگلینڈ واپس چلے گئے۔مگر پتہ ہے پھر کیا ہوا پوچھیے مولانا شبیر احمد عثمانی سے جن کو قائد اعظم نے خود بتایا تھا کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا میرا پلنگ ہلنے لگا اچانک میری آنکھ کھل گئی میں پھر سو گیا۔ دوبارہ میرا پلنگ زور سے ہلنے لگا۔ میں نے سوچا شاید زلزلہ ہے میں باہر نکلا سب لوگ آرام سے سو رہے تھے تو زلزلہ نہیں تھا میں واپس کمرے میں ّایا اور پھر سو گیا مگر تیسری دفعہ میرا پلنگ ہلا میں کھڑا ہو گیا دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت وہاں موجود ہیں میں نے ان سے پوچھا :

WHO ARE YOU? مجھے جواب ملا " I AM YOUR PROPHET " میں نے ادب سے عرض کیا:WHAT CAN I DO FOR YOU MY LORD

پھر رسول اکرمﷺ نے فرمایا :

YOU ARE URGENTLY NEEDED BY THE MUSLIMS IN THE SUB-CONTINENT I ORDER YOU TO GO THERE TO GO BACK AND LEAD THE FREEDOM STRUGGLE

DO'NT WORRY I WILL BE WITH YOU . YOU WILL SUCCEED IN YOUR MISSION.

ٓاسی لئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ :

"THERE IS NO POWER ON THE EARTH THAT CAN UNDO PAKISTAN"

پھر برصغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دیں اور میری بنیادوں میں اپنا خون بھر کے شہادت کے درجے کو پہنچ گئے مگر آقا کریم ﷺ کے ایجنڈے کی تکمیل کر دی مگر افسوس کہ سازشیں پھر ختم نہیں ہوئیں۔ میری رو ح پر بہیت سے گہرے زخم لگائے گئے اور مجھے زخمی کرنے والے زیادہ اپنے ہی تھے۔آخر کیا ہوا ایک بہت بڑی سازش ہوئی میرا ایک بازو ہی کاٹ دیا گیا مگر افسو س اس جرم میں مجھ سے محبت کے دعوے دار ہی پیش پیش تھے۔میری زخمی روح پر مرحم رکھنے کے بہت سے دعوے دار آئے مگر مرہم رکھنے کی بجائے میرے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے کبھی میرے اوپر قبضہ کرنے کے لئے لانگ مارچ اور کبھی ٹرین مارچ کئے گئے۔ کبھی دھرنے اور بے قاعدہ احتجاج کر کے میرے زخموں کو مزید تازہ کرنے کے لئے ادھر تم ادھر ہم کے نعرے لگائے گئے۔کبھی مجھ سے محبت جتانے کے لئے اسلام کا نعرہ لگا کر تحریک نظام مصطفی شروع کی گئی ۔ پھر اسلام کا نام لینے والوں نے ہی میرے اوپر خود کش حملے اور بم بلاسٹ کر کے یہود و نصاریٰ کی تکمیل کے لئے مجھے کمزور سے کمزور تر کرنے کی سازشیں بھی ہوتیں رہیں۔پہلے پاکستان بنانے والوں کے لہو سے میری دھرتی کو سرخ کیا گیا اور پھر مجھے بچانے والوں نے میری حفاظت کے لئے کبھی ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر کبھی اپنے سینے پر گولیاں کھار کر میری حفاظت کا حق ادا کیا۔ میں زندہ ہوں اور تا قیامت زندہ رہوں گا مگر اس وقت آقا کریمﷺ کے ایجنڈے کی تکمیل کیلئے ضرورت بڑھ جاتی ہے جب میرے اوپر حکمرانی کرنے والے مجھے گدھ کی طرح نوچتے ہیں۔میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہوںکہ پھر ایک خبر نے مجھے تڑپا دیا کہ میری شہ رگ پر بت پرستوں نے خنجر چلا دیا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ سکوں ملا جب ایک عاشق رسول نے میری خواہش کے عین مطابق کشمیریوں کا وکیل بن کے دنیا کے حکمرانوں کے سامنے میرا مقدمہ پیش کیا اور میرے کشمیرمیں بسنے والے بچوں ، بیٹے اور بیٹیوں کے خون نا حق کا اتنے زور سے تذکرہ کیا کہ اقوام متحدہ کے در و دیوار ہل گئے۔ میرے اوپر حکمرانی کر کے مجھے برباد کرنے والے سب کے سب اسلام کے ٹھیکے داروں کے ساتھ کنٹینر پر اچھل رہے تھے اور اس کنٹینر پر نہ کسی نے میری بات کی نہ میرے کشمیر کی بات کی ۔ میرے پڑوسی ملک میں میرے دشمنوں کے ایوانوں میں خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ اور پاکستان کے اند ر میرے کشمیر کی بات کرنے والے میڈیا کا سارا وقت انھو ں نے چھین لیا ہے ۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں جب پاکستان میں ایسی حقیقی تبدیلی آئے اور وہ اس وقت آئے گی جب میرے اندر سے سادگی میں مجھے لوٹنے والوں کے ہاتھ چومنے بند ہوں گے۔ ساری قوم جس دن اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی طلب گار ہو گئی اس دن اللہ راضی ہو جائے گا۔