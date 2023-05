ترکی: روسی اور یوکرینی حکام میں ہاتھا پائی

ترکی میں بحر اسود اقتصادی تعاون کونسل کے اجلاس میں یوکرائنی اور روسی حکام کی ہاتھا پائی،حکام نے چھڑوایا۔غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرائن کے ایک رکن پارلیمنٹ نے اس وقت روسی ٹیم کے ایک رکن کو گھونسا مارا جس نے ترکی میں ہونے والی بحر اسود اقتصادی تعاون کونسل کی پارلیمانی اسمبلی میں یوکرین کا جھنڈا کھینچ کے اتار دیا تھا۔

A Ukrainian delegate was captured on video punching a Russian official during a governmental conference in Turkey.

The Russian had snatched the Ukrainian flag from the delegate as he was holding it up behind another Russian official during a video interview ⤵️ pic.twitter.com/DL7bxIozrN