حسن علی نے کاؤنٹی کرکٹ چیمپئن شپ کا بڑا اعزاز حاصل کرلیا

پاکستانی باؤلر حسن علی نے جاری کاؤنٹی چیمپئن شپ 2022 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ’ہلٹن پلیئر آف دی منتھ‘ کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔حسن علی چیمپئن شپ میں لنکا شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر ٹوئٹ میں لنکاشائر کرکٹ نے کہا کہ ’حسن علی کو اپریل کے لیے ہلٹن پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا ہے‘۔حسن علی نے تین میچوں میں 2.45 کی اکانومی سے رنز دے کر 20 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

Congratulations @RealHa55an … I knew you’d excel in county cricket once you were here! pic.twitter.com/AqHncgAdZY