ہمیں اپنے مقامی سینما کو سپورٹ کرنا چاہیے، علی ظفر

عالمی شہرت یافتہ گلوکار و اداکار علی ظفر نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مقامی سینما کو سپورٹ کرنا چاہیے۔عالمی وبا کورونا وائرس کے بعد، اب پاکستان کی چند نئی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور سینما گھر ایک بار پھر سے آباد ہوگئے ہیں۔ایسے میں جہاں پاکستان کے عوام خوش ہیں تو وہیں علی ظفر نے تمام اداکاروں اور فلمسازوں کے لیے نیک خوہشات کا اظہار کیا ہے۔علی ظفر نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ پیغام میں کہا کہ میری نیک تمنائیں اور مبارکباد ان تمام اداکاروں، ہدایت کاروں، پروڈیوسرز اور عملے کے لیے ہیں جو کورونا وائرس کی وجہ سے کافی انتظار اور مشکلات کے بعد اس عید پر اپنی فلمیں بنانے اور ریلیز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اُنہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو جا کر یہ فلمیں دیکھنا چاہیے اور اپنے مقامی سینما کو سپورٹ کرنا چاہیے۔

My best wishes and congrats to all the actors, directors, producers, distributors and the crews who were able to make and release their movies this Eid after a much awaited Covid break and difficulties. We should all go and watch these movies and support our local cinema. pic.twitter.com/1e2oVrztN2