اداکار فیصل قریشی نےکورونا وائرس سے بچاو کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوالی ۔ انہوں نے سوشل میڈیاپر ویکسین کی پہلی ڈوز لگواتے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اپنا تخفظ ہر انسان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے اور ہم سب کو خوف زدہ ہونے کی بجائے اس ویکسین کی اشد ضرورت ہے ۔ انہوں نے اس موقع پر تمام لوگوں سے لازمی ویکسین لگوانے کی اپیل کی ۔

